Chiller YORK YLAA con compressore scroll e refrigerante R-454B a basso GWP

Johnson Controls presenta il chiller YORK YLAA con compressore scroll e refrigerante R-454B a basso potenziale di riscaldamento globale (GWP) con capacità di raffreddamento da 190 a 530 kW, un prodotto future-proof grazie al miglior refrigerante attualmente disponibile in termini di costi e impatto ambientale.

“Johnson Controls continua a rivestire un ruolo di leadership nel passaggio ai refrigeranti GWP di ultima generazione”, dichiara Christian Rudio, Director of Portfolio Management Europe di Johnson Controls. “Abbiamo intenzione di aiutare le aziende a scegliere il miglior refrigerante a basso GWP per le proprie apparecchiature, in modo da soddisfare la normativa sui gas fluorurati dell’Unione europea. L’R-454B è stato selezionato come il refrigerante con il più basso GWP in sostituzione dell’R-410A e offre proprietà e prestazioni simili senza richiedere sostanziali modifiche alla progettazione delle apparecchiature”.

Il refrigerante a più basso GWP con una maggior efficienza

L’R-454B è un refrigerante a base di idrofluoro olefine (HFO) a basso GWP che offre la combinazione di proprietà ottimale per sostituire l’R-410A in applicazioni di chiller e pompe di calore con compressori di tipo volumetrico e condizionamento dell’aria ad espansione diretta. Mentre tutti i prodotti sostitutivi dell’R-410A in commercio sono classificati come infiammabili, l’R-454B rientra nella classificazione ASHRAE A2L di bassa infiammabilità e tossicità ed è caratterizzato da una minor velocità di combustione rispetto all’R-32. Questo refrigerante di ultima generazione vanta un GWP pari a 476 (75% inferiore rispetto all’R-410A) e offre la stessa capacità e una maggior efficienza dell’R-410A. In condizioni ambientali standard o di alta temperatura assicura prestazioni eccellenti.

Riduzione dei costi energetici e compatibilità ambientale

Il chiller YORK YLAA raffreddato ad aria è all’avanguardia dal punto di vista ambientale e garantisce un’eccezionale efficienza per tutte le applicazioni di condizionamento dell’aria. I chiller YLAA sono soluzioni di raffreddamento indipendenti che, grazie alla loro leggerezza e compattezza, consentono una comoda installazione e vantano un’ampia gamma di accessori e opzioni come pompe a velocità variabile preconfigurate in fabbrica, monitoraggio delle prestazioni tramite il protocollo “Smart Connected Chillers” di Johnson Controls e pacchetti acustici di bassa rumorosità. Grazie a una tecnologia avanzata, i chiller raffreddati ad aria YORK YLAA offrono eccezionali prestazioni nelle condizioni reali di esercizio. Gli evaporatori a piastre saldobrasate e i condensatori a microcanali consentono un trasferimento di calore più efficiente, garantendo una riduzione dei costi operativi nell’intero ciclo di vita dell’unità. I chiller YORK YLAA con compressori scroll raffreddati ad aria rappresentano un vero e proprio sistema plug and play che garantisce la massima efficienza di funzionamento e il contenimento dei costi energetici, riducendo al contempo l’impatto ambientale.