Grande successo per Smart Aluminium Tube al CPhI Worldwide di Madrid

Ha suscitato grande interesse da parte degli addetti ai lavori il prototipo Smart Aluminium Tube per la crema Revelio presentato dal Tubettificio Favia alla fiera di Madrid, un tubetto deformabile in alluminio 2.0, in grado di parlare con l’utente, facilitando il rapporto medico-paziente e il lavoro degli informatori farmaceutici.

Revelio: un farmaco 2.0 per curare la psoriasi

La Fiera CPhI di Madrid è stata l’occasione per Favia di presentare il prototipo della crema Revelio, il prodotto tipo immaginato dal Tubettificio Favia, come soluzione ad un problema molto comune come la psoriasi, ma soprattutto per mostrare le infinite potenzialità di Smart Aluminium Tube.

Grazie al packaging rivoluzionario di Revelio, infatti, il paziente potrà interrogare il farmaco stesso per scoprire le modalità di applicazione della pomata, le domande più frequenti sulla patologia, ricevere consigli sul benessere o pratici per convivere con la psoriasi.

Revelio è un farmaco che si presenta con un packaging innovativo, lo Smart Aluminium Tube, il tubetto deformabile in alluminio con implementazione della tecnologia StealthCode®. Tutto quelle che il paziente deve sapere lo potrà leggere direttamente dal tubetto, anche molto tempo dopo l’acquisto o magari in condizioni particolari, come in viaggio, quando non si hanno a disposizione la confezione esterna o il bugiardino stampato.

Grazie alla tecnologia StealthCode® su tutta la superficie del tubetto viene stampato un codice invisibile all’occhio umano, non duplicabile e protetto da sofisticati sistemi informatici, che scansito con l’apposita app mobile gratuita per smartphone o tablet rimanda ad un contenuto web di varia natura. Contenuti che sarebbe difficile costringere nello spazio limitato e statico di un supporto cartaceo.

La scansione è possibile in un punto qualsiasi del tubetto, anche quando questo è già spremuto. Un modo pratico per avere sempre a portata di mano il bugiardino in formato elettronico e multilingua, le indicazioni su posologia e dosaggio, video o animazioni esplicative su come spalmare la crema nel modo corretto, quanta utilizzarne, con che pressione, quanto aspettare per lavarsi le mani, oppure minivideo con medici che spiegano la patologia, le cure, le buone pratiche per salvaguardare il proprio benessere.

Il contenuto accessibile con la scansione del codice potrà essere di qualsiasi natura: tutto ciò che può essere on line. Siti istituzionali o specifici per il singolo farmaco, pdf scaricabili, video tutorial, podcast audio, per esempio per rendere disponibili le informazioni per i non vedenti. Inoltre, tutte le informazioni potranno essere vagliate e diffuse ufficialmente dalla casa farmaceutica produttrice, un’azione concreta contro le bufale o fake news che girano sul web e possono produrre effetti anche molto dannosi.

L’utilizzo della pomata Revelio grazie a Smart Aluminium Tube diventa intuitivo e facile. Inoltre, è possibile abbinare codici diversi a diverse linee di prodotto, che rimandano a contenuti differenti, come nel caso di farmaci con linee adulto/bambino. In questi casi un farmaco col medesimo packaging ma con due codici diversi potrà essere destinato a fasce d’età diverse. Per gli adulti con l’accesso a indicazioni dettagliate, per i più piccoli magari con cartoni animati pensati ad hoc per facilitare la comprensione della malattia e la sua accettazione.

StealthCode®, il codice nascosto che rende il tubetto parlante

La tecnologia StealthCode®, basato su Digimarc Barcode®, è stata sviluppata ed è di proprietà dell’azienda italiana BeeGraphic. Funziona come un QRCode, ma essendo impercettibile all’occhio umano non risulta invasivo a livello di design ed è sempre facilmente leggibile, anche se viene stampato su superfici curve o di dimensioni ridotte.

La tecnologia StealthCode® può essere abbinata a diverse soluzioni grafiche Favia: stampa offset, stampa digitale, o l’esclusivo metodo di stampa ToBeUnique che coinvolge il corpo di alluminio del tubetto e la capsula in plastica in un unico processo; in questo caso, anche il tappo del tubetto risulterà scansionabile con l’applicazione StealthCode®, per un risultato davvero d’impatto.

L’applicazione è collegata a una piattaforma che consentirà alle case farmaceutiche di ottenere dati statistici preziosi per orientare le attività di marketing: quante volte il codice è stato scansito, quante volte è stato scaricato un allegato, quante volte è stato visualizzato un video e molte altre informazioni.

Questo il commento di Renato Favia, CEO del Tubettificio: “Il packaging nel settore farmaceutico ha smesso di essere una mera commodity ed è diventato un plus nella scelta di un farmaco, un elemento-chiave per la valorizzazione del prodotto farmaceutico, in particolare per i farmaci di uso quotidiano. Sia da parte del medico che lo prescrive, sia da parte del paziente che lo deve assumere. Grazie a Smart Aluminium Tube il tubetto deformabile in alluminio diventa un prezioso veicolo di comunicazione oltre che un alleato nella lotta alla contraffazione. Una contraffazione che non è più solo di prodotto, ma anche di notizie, le cosiddette bufale, pericolose per la salute dei pazienti e per l’economia stessa del settore, con ripercussioni sull’operato degli informatori farmaceutici e dei medici stessi.”