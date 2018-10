Jabra lancia Engage 50: cuffia digitale professionale con cavo per conversazioni dal suono perfetto

Jabra lancia sul mercato Engage 50, cuffia digitake professionale (Mono e Stereo) con cavo che stabilisce nuovi standard per la qualità delle chiamate e la produttività degli addetti ai contact center finalizzata alla soddisfazione dei clienti. Jabra ha progettato Engage 50 per risolvere i problemi delle società che si devono rapportare ai clienti, basandosi su studi recenti che affermano che il 73% degli addetti ritiene che il rumore abbia un effetto negativo sulla loro efficienza .

Progettata specificamente per ambienti in cui si adoperano softphone, con funzionalità che contrastano il rumore e le interruzioni nei contact center per favorire la customer satisfaction, Jabra Engage 50, compatibile con piattaforme softphone on-premises, basate su cloud, presenta un esclusivo sistema a 3 microfoni che filtra il rumore di sottofondo e i suoni dovuti alla respirazione per offrire agli interlocutori un’esperienza superiore. L’audio stereo e la super banda larga offrono conversazioni nitide e realistiche con livelli massimi di protezione dell’udito per gli operatori.

Approfondita analisi delle chiamate

Jabra Engage 50 incorpora un software appositamente progettato per fornire un’accurata analisi delle chiamate al fine di potenziare le decisioni basate sui dati per migliorare l’esperienza del cliente, combattendo al tempo stesso il punto chiave delle difficoltà dell’agente: il rumore. Quando si utilizza Jabra Engage 50, l’utente riceve una guida sullo schermo in tempo reale tramite il software Jabra Direct per regolare l’archetto del microfono se questo non è collocato in una posizione ideale e deve essere sottoposto ad aggiustamento per offrire la migliore qualità di chiamata finalizzata alla customer satisfaction.

Con il software Jabra Express, la società può invece ottenere una panoramica dei dati per singoli utenti o per gruppi. Ad esempio, le misurazioni del rumore di fondo forniscono alle imprese un’indicazione di aree o periodi di tempo in cui il rumore supera una determinata soglia. Ciò consente di prendere decisioni basate sui dati per ridurre il rumore e migliorare la produttività.

La cuffia inoltre risolve il problema delle interruzioni che influiscono sul focus del lavoro degli agenti, grazie alle luci di stato multicolore su entrambi i padiglioni auricolari. Queste luci possono essere personalizzate per le esigenze aziendali , garantendo che gli utenti non siano mai disturbati durante una chiamata importante. Un’efficace cancellazione del rumore passivo protegge ulteriormente dai fastidi ambientali e migliora la capacità di concentrazione.

“La nostra ricerca ha rilevato che il 90% delle società percepisce la soddisfazione del cliente come un fattore di differenziazione competitivo”, ha dichiarato Holger Reisinger, SVP Business Solutions di Jabra. “Quando si tratta di migliorare la qualità e il risultato delle chiamate, è fondamentale ascoltare gli operatori del servizio clienti, che sanno meglio di chiunque altro cosa li distrae dal fare il proprio lavoro o dal completare le chiamate in modo soddisfacente”.

“Ecco perché abbiamo progettato Jabra Engage 50 per affrontare le sfide del business orientato al customer service. Non ci sono cuffie sul mercato che forniscano gli stessi livelli di qualità audio, cancellazione del rumore e funzionalità per aiutare gli addetti dei call center a concentrarsi sul loro lavoro senza timore di interruzioni. Abbiamo anche ascoltato i proprietari di imprese, due terzi dei quali hanno pianificato investimenti strategici nelle analisi avanzate per i prossimi due anni. L’accurata analisi della chiamata nella Jabra Engage 50 consente alle aziende di prendere decisioni basate sui dati per migliorare la qualità complessiva delle chiamate” ha aggiunto Reisinger.

Tre brevetti

La cuffia Engage 50 detiene tre brevetti per funzioni che migliorano la qualità delle chiamate: il suo sistema a 3 microfoni per ridurre i suoni indesiderati, il chip di elaborazione incorporato direttamente nell’auricolare, e i miglioramenti audio che bilanciano il suono in entrata e si adattano automaticamente alle preferenze degli utenti.

Oltre a questi brevetti, Engage 50 è dotata di un accessorio per il controllo delle chiamate, il Jabra Engage Link, che permette agli operatori di regolare i livelli del volume e di attivare e disattivare la modalità “silenziosa”, di accedere alla composizione rapida, di rispondere e terminare le chiamate e di aggiornare le spie di stato con il solo tocco di un tasto.

Al tempo stesso Jabra Engage 50 è la prima cuffia nella categoria a offrire entrata USB-C per una connessione facile a PC e dispositivi mobili con l’opzione della connettività USB-A come accessorio.

Caratteristiche principali: Jabra Engage 50 Stereo/Mono

• Sistema a 3 microfoni con cancellazione del rumore con audio stereo e super banda larga

• Eccellente cancellazione del rumore passivo

• Soddisfa i requisiti di Skype for Business Open Office

• Due luci di stato (“occupato”) integrate

• Comoda e regolabile per lungo utilizzo quotidiano

• Guida in diretta del microfono su schermo per gli utenti

• Accurata analisi delle chiamate per le imprese da utilizzare

• Connettività USB-C. Connettività USB-A tramite accessorio

Disponibilità

Le cuffie Jabra Engage 50 Stereo/Mono sono ora disponibili presso rivenditori selezionati prezzo di vendita suggerito di: 180 euro per la versione Mono e 200 euro per la versione Stereo.