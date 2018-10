Paco Rabanne, leggenda della moda, firma un accordo con Centric Software

PUIG implementa Centric PLM in Paco Rabanne Fashion per supportare la crescita, semplificare le operazioni e gestire con efficacia i dati sui prodotti

Paco Rabanne, l’innovativa casa di moda francese, ha scelto Centric Software come soluzione PLM (Product Lifecycle Management) per la gestione del ciclo di vita dei propri prodotti. Centric Software offre le soluzioni enterprise più innovative ad aziende di moda, retail, calzature, articoli per l’outdoor, prodotti di lusso e di largo consumo per aiutarle a realizzare obiettivi strategici e operativi di trasformazione digitale.

La maison Paco Rabanne ha più di cinquant’anni e ha radici nel movimento della moda noto come Space Age, in voga nella Parigi degli anni ’60. Il suo fondatore, Paco Rabanne, un rifugiato della Guerra Civile spagnola, è diventato famoso per i suoi personalissimi modelli realizzati con materiali fuori dal comune quali il metallo, la plastica e altro. Oggi, Paco Rabanne si è trasformato in un fornitore di lusso di abbigliamento, profumi e accessori. Il brand fa parte del prestigioso gruppo PUIG che include anche i marchi Nina Ricci, Carolina Herrera e Jean Paul Gaultier.

Al fine di ottimizzare le operazioni correlate ai prodotti, Paco Rabanne Fashion ha iniziato a cercare una soluzione PLM, spiega Bastien Daguzan, CEO di Paco Rabanne.

“Paco Rabanne sta vivendo un’ importante fase di crescita come brand, in termini di attività e visibilità, e ha modernizzato il suo approccio al design da quando, nel 2013, Julien Dossena è stato scelto come direttore artistico”,spiega Daguzan. “Ci siamo resi conto che avevamo bisogno di industrializzare in modo più efficiente ogni prodotto prima di mandarlo in produzione e di creare un vero database dei prodotti che includesse elementi riutilizzabili come stili, colori e finiture. Il PLM è la soluzione leader per far fronte a questo tipo di sfide nel settore della moda e molti dei nostri colleghi avevano usato sistemi PLM nel corso di incarichi precedenti”.

La decisione di scegliere Centric è stata influenzata dal fatto che Centric collabora già con PUIG a livello di gruppo, in quanto partner PLM di Nina Ricci.

Come spiega Daguzan, “Abbiamo visto gli effetti dell’implementazione di Centric PLM in Nina Ricci e volevamo approfittare della loro esperienza. Abbiamo capito che Centric PLM ci avrebbe aiutati ad accelerare le operazioni, a migliorare l’efficienza e avrebbe fornito una fonte affidabile di dati di riferimento”.



L’implementazione di Centric PLM in Paco Rabanne avrà inizio entro il 2018 e sarà inizialmente imperniata sui moduli che gestiscono la creazione dei modelli e il costing.

“Vogliamo che l’intero processo di sviluppo dei prodotti sia visibile all’interno del sistema. Una volta gestite le informazioni di base sui modelli all’interno del sistema, i parametri possono essere estesi in base al feedback degli utenti”,afferma Daguzan. “Ci aspettiamo che questo progetto ci aiuti a ottimizzare i nostri processi e database interni per rispondere meglio alle nostre sfide aziendali”.

“Abbiamo un rapporto costruttivo e collaborativo con Centric, incentrato sulla ricerca delle migliori soluzioni pratiche”, conclude Daguzan. “In futuro, intendiamo continuare a potenziare la soluzione PLM in collaborazione con Centric, in base alle nostre priorità aziendali”.



“Siamo lieti che Paco Rabanne abbia deciso di implementare la soluzione PLM di Centric Software” dichiara Chris Groves, Presidente e CEO di Centric Software. “A livello di gruppo, Nina Ricci ha già implementato con successo Centric PLM e noi non vediamo l’ora di iniziare questo progetto con Paco Rabanne per guidare la trasformazione digitale di quest’azienda oggi e in futuro”.

Nel 1965, il brand ha rivelato al mondo la propria interpretazione avanguardistica della moda. Utilizzando il metallo come tessuto, Paco Rabanne ha spezzato i codici tradizionali e imposto un nuovo concept, un modo totalmente nuovo di concepire l’abbigliamento, liberando le donne dallo stile della classica giacca dritta della moda parigina degli anni ’60. Jane Birkin, Brigitte Bardot, Françoise Hardy, Jane Fonda e Audrey Hepburn hanno tutte contribuito al successo delle creazioni di Paco Rabanne. Il brand è da sempre famoso per la sua audace sensualità e per il suo senso di radicale modernità.

Julien Dossena, Direttore Artistico dal 2013, sta rinnovando la visione di Paco Rabanne definendo le basi di una nuova silhouette piena di freschezza ed energia. Gli archetipi del brand vengono rivisitati, trasformati e combinati con forme decise e moderne. L’obiettivo di Julien Dossena è “portare la ragazza Paco Rabanne nel quotidiano, per le strade”.

Dalla sua sede nella Silicon Valley e dagli uffici nelle capitali di tendenza in tutto il mondo, Centric Software fornisce una piattaforma di trasformazione digitale per le aziende più prestigiose che operano nei settori della moda, del retail, delle calzature, dei prodotti per l’outdoor, dei beni di lusso e di largo consumo. Centric Visual Innovation Platform (VIP) è una raccolta di visual board completamente digitali, concepite per dispositivi touch-screen come iPad, iPhone e per schermi TV touch-screen di grandi dimensioni. Centric VIP trasforma il processo decisionale e ne automatizza l’esecuzione per ridurre notevolmente il time to market e gli scostamenti dai trend. Centric 8, la piattaforma PLM (Product Lifecycle Management) di punta dell’azienda, offre funzionalità per il merchandise planning, lo sviluppo di prodotti e materiali, il sourcing e la collaborazione fornitori, la qualità e compliance e la gestione di cataloghi di vendita e presa ordini, personalizzate per i dinamici settori dei beni di consumo. I pacchetti Centric SMB ampliano l’offerta PLM di Centric Software includendo tecnologie innovative e importanti best practice di settore, specifiche per le aziende di piccole dimensioni.

Centric Software ha ricevuto numerosi industry award, tra cui il Product Leadership Award di Frost & Sullivan nella categoria Retail, Fashion and Consumer Goods PLM nel 2018 e il Global Retail, Fashion and Apparel PLM Product Differentiation Excellence Award di Frost & Sullivan nel 2016 e nel 2012. Red Herring ha incluso Centric tra le prime 100 società al mondo nel 2013, 2015 e 2016.