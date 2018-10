Come gestire un negozio in Dropshipping durante Black Friday

Il Black Friday è alle porte, cogli l'occasione per far promuovere il tuo Store? Segui i nostri consigli per trarre il massimo vantaggio da questa giornata!

Il Black Friday è certamente un’occasione per aumentare la visibilità del proprio Store.

Se anche tu, come molti altri imprenditori, stai pensando a sconti e promozioni per approfittare di questa giornata, sicuramente dovrai studiare delle tattiche di marketing.

Ultimamente lo shopping sfrenato che caratterizza il Black Friday si svolge principalmente online, per questo il Black Friday è considerato una vera e propria miniera d’oro per le aziende che gestiscono un eCommerce.

I dati dello scorso anno infatti, mostrano che le visite nei negozi sono diminuite del 4%, e al contrario le vendite online sono aumentate del 18%.

Questo trend potrebbe registrare dei dati addirittura migliori quest’anno, per questo ti proponiamo qui di seguito qualche consiglio e trucchetto per il tuo eCommerce in dropshipping da non sottovalutare.

1.Offerte lampo

Un buon trucco per pubblicizzare il tuo business durante il Black Friday, è fare delle promozioni e delle offerte che durino solamente qualche ora. Un acquirente, davanti ad una promozione di questo tipo, non vorrà perdere una grande occasione, e sarà quindi spinto a comprare e visitare più volte il tuo store.

Pubblicizza ogni ora un’offerta diversa, sempre a tempo limitato. Se durante l’intero Black Friday un prodotto è scontato al 40%, in quella determinata ora scontalo al 50%!

Affianca queste offerte ad un banner sulla tua Home Page, per richiamare l’attenzione dei tuoi clienti e utilizza insieme dei countdown, per far sapere ai tuoi clienti quanto tempo hanno ancora a disposizione. Infine pubblicizzale attraverso post sui Social media principali: Facebook, Twitter e Instagram.

Conquistare visibilità in questa giornata è fondamentale, poiché durante il Black Friday il web è completamente invaso da offerte e quant’altro. D’altra parte tu e il tuo team, sarete sicuramente più impegnati del solito, per questo ti consigliamo di preparare questi post e automatizzarne la pubblicazione in anticipo.

2.Usa un conto alla rovescia

Questo è tra tutti i trucchi usati durante il Black Friday, uno dei più popolari per pubblicizzare le offerte a tempo limitato: utilizzando i software adatti, a mostrare un countdown che scorre i clienti vengono spinti a non pensare troppo all’acquisto di un prodotto, ma scelgono di comprarlo impulsivamente.

Il countdown crea nei tuoi clienti un senso di desiderio e urgenza che vuole essere soddisfatto immediatamente, è quindi uno strumento ottimo per incrementare le vendite.

3.Ottimizza le tue pagine prodotto

Quando ti prepari al Black Friday è importante ricordarsi di impostare in anticipo le parole chiave per i propri prodotti.

Scrivi i termini con cui i tuoi articoli sono maggiormente ricercati sia nel titolo che nel testo della pagina per farli trovare meglio e aggiorna le tue descrizioni anche su Google Shopping.

Esegui una ricerca dettagliata delle parole chiave su Google, e cerca di capire quali siano le più efficaci.

Per aumentare la credibilità del tuo sito e attirare clienti che potrebbero diventare abituali è importante mostrare i marchi in posizioni di rilievo e in particolare rendere più visibili i marchi più noti.

Inoltre assicurati che nella descrizione del prodotto siano incluse menzioni speciali al Black Friday, e che si capisca che queste offerte non dureranno per sempre, così da aumentare la considerazione che i clienti hanno dei tuoi prodotti.

4.Crea una “Gift Guide”

Molti clienti approfittano di occasioni come il Black Friday per iniziare a fare i regali di Natale. Creare una guida che consigli ai clienti cosa comprare in queste occasioni, è un buon modo per indirizzare l’attenzione dei propri clienti verso i prodotti che si vogliono vendere.

Si può procedere in due modi: creare una collezione interamente dedicata ai regali o scrivere un articolo per dare delle idee ai tuoi acquirenti.

Se scegli la collezione allora dovresti prima creare un tag per individuare i prodotti che vuoi ne facciano parte. Aggiungendo questo tag ai tuoi articoli, li includerai automaticamente nella collezione.

La scrittura di un articolo è invece più impegnativa, ma può essere di grande aiuto per i tuoi clienti e di conseguenza per il tuo business. Pubblica un post sul tuo blog che sembri una lista di regali. Rendi la tua “gift guide” visibile sulla homepage, e sul sito in generale, in modo che venga letta da più persone, pubblica su tutti i tuoi Social Media e infine inviala ai tuoi contatti email.

5. Prolunga le tue promozioni

Un trucco utilizzato da chi possiede business in Dropshipping è quello di prolungare le offerte oltre il Black Friday: questa giornata risulta così proficua per gli eCommerce che ha dato il via al Cyber Monday.

Il Lunedì che segue il Black Friday è infatti dedicato agli sconti sui negozi online: alcuni siti scelgono di prolungare queste offerte per ben 4 giorni!

Nonostante iniziative come il Cyber Monday permettano al tuo store di raggiungere più clienti, è innanzitutto fondamentale focalizzarsi sul Black Friday: il punto di partenza per incrementare le tue vendite.

Per i giorni successivi, una buona idea potrebbe essere quella di fare delle offerte a tema: rendi ogni giorno unico e caratterizzalo da sconti e offerte che riguardano prodotti della stessa categoria.

6. Mostra delle anteprime

Per far sì che il tuo Black Friday sia un giorno memorabile per il tuo business, è importante coinvolgere sin da subito i tuoi clienti.

Usa delle tecniche per entusiasmarli e far crescere in loro la curiosità: crea dei video, e mostra quali prodotti verranno scontati.

Pubblica queste anteprime sui social media e rendi partecipi i tuoi Follower!

7.Trai vantaggio dagli Hashtag

L’utilizzo degli hashtag è fondamentale in questa giornata ed è un segnale comprensibile a tutti che indica che la tua azienda sta aderendo agli sconti.

Unisci i tuoi soliti hashtag ad altri tipici del Black Friday come per esempio: #blackfriday2018 o anche #blackfridaydeals.

Sono molti i clienti intenti a trovare grandi offerte sui social, per questo gli hashtag sono utili principalmente per gli articoli di moda, elettronica e di arredamento per la casa.

Individua su quali dei tuoi prodotti potrebbero funzionare meglio e utilizzali.

Preparati a scalare durante il Black Friday con il tuo negozio in Dropshipping!

Il Black Friday è una giornata intensa e impegnativa per i clienti, intenzionati a trovare tutte le migliori offerte del web. è quindi importante apportare al tuo sito tutti i miglioramenti necessari, in modo che l’acquisto online funzioni correttamente e che il sito sia rapido ed efficiente.

Dall’altro lato è una giornata molto intensa anche per i fornitori, quindi se hai intenzione di scalare e fare affari durante il Black Friday è importante trovare un fornitore affidabile che non ti lasci senza merce durante il picco massimo delle vendite.

Non sottovalutare il problema del rifornimento perchè è davvero rilevante!

Se compri merce da Aliexpress, ordinando di volta in volta, senza fare accordi particolari con un fornitore, ti potrebbe capitare di avere durante il Black Friday 1000 ordini da piazzare e non trovare più un supplier in grado di venderteli.

In questa giornata pianificare in anticipo è il segreto del successo. Quando senti le storie dei grandi BIG che durante il Black Friday sono riusciti a fare centinaia di migliaia di euro in un giorno solo è perchè si sono organizzati in anticipo. Nessuno potrebbe realizzare più di qualche centinaio di dollari senza aver preparato una strategia di rifornimento.

Se hai quindi dei prodotti di punta che pensi di voler scalare durante questa giornata EPICA il nostro consiglio è quella di fermare in anticipo uno stock di merce, da poter spedire in dropshipping pian piano che gli ordini arrivino.

Come fare?

Puoi utilizzare i servizi di Yakkyofy.

Non solo ti aiutiamo ad acquistare uno stock di prodotti, ma ti offriamo anche uno spazio gratuito nel nostro magazzino per tenerli, mentre aspetti di spedirli ai tuoi clienti.