Entando e Leonardo annunciano una partnership per guidare lo sviluppo di Process Driven Application moderne

La sfida delle aziende moderne sta nell’offrire esperienze d’uso fluide e garantire un coinvolgimento più profondo dei clienti. Siamo all’inizio dell’era moderna della gestione dei processi, in cui la progettazione e lo sviluppo rapido di applicazioni centrate sul cliente e facilmente scalabili è al centro della trasformazione digitale. In questo scenario, Leonardo e Entando hanno recentemente annunciato una partnership che mette a disposizione un set completo di funzionalità e tecnologie sulle piattaforme Red Hat e che rappresentano una soluzione open source, end-to-end a questa sfida.

“Le organizzazioni di tutto il mondo vogliono essere abilitate al digitale e al mobile per migliorare l’esperienza del cliente e aumentare le entrate. Questo può essere ottenuto solo ottimizzando e automatizzando i loro processi aziendali. L’attenzione di Entando allo sviluppo di Modern Application, containerizzazione, microservizi e DevOps, consente a Leonardo di offrire moderne applicazioni process driven per raggiungere questi obiettivi” ha dichiarato Adam Mutton, MD of Delivery presso Leonardo.

Qualsiasi sforzo di trasformazione digitale deve anche essere diretto alla digitalizzazione dei processi aziendali. I processi guidano le interazioni tra le organizzazioni e i loro clienti, dipendenti, partner e fornitori. Le imprese hanno bisogno di solide capacità a livello di architettura e metodologie di analisi per identificare aree di miglioramento, insieme a una serie di tecnologie moderne in grado di supportare gli sforzi di digitalizzazione. La partnership tra Leonardo, Red Hat e Entando è una risposta a tutte queste esigenze.

“L’obiettivo finale delle moderne applicazioni process-driven è il miglioramento del coinvolgimento e dell’esperienza di tutti gli stakeholder coinvolti in un processo. Questo è il valore aggiunto che Entando, con la sua Digital Experience Platform, intende portare allo stack tecnologico e alle capacità attuali di Leonardo,” ha dichiarato Walter Ambu, CEO di Entando.

Da un lato, l’approccio di delivery di Leonardo si fonda su una visione dell’impresa in cui strategia, processi, sistemi e applicazioni sono pienamente interconnesse. Leonardo è un leader riconosciuto nella gestione dei processi e ha un team esperto che fornisce risultati end-to-end per i propri clienti, dalla strategia all’esecuzione. Dall’altro, la piattaforma Digital Experience Platform (DXP) di Entando accelera la creazione di applicazioni di nuova generazione: consente la rapida creazione, manutenzione e gestione di applicazioni cloud-native che operano su ambienti cloud ibridi e hanno un forte focus sull’esperienza utente.

Leonardo ed Entando hanno realizzato una demo che mostra come, utilizzando il caso di una controversia su una carta di credito, gli strumenti moderni – uniti all’esperienza di BPM – possano calibrare e digitalizzare i processi attraverso il front, middle e back office di una banca, con conseguente grande esperienza del cliente. Ciò è stato fatto utilizzando gli strumenti low code e i componenti dell’interfaccia utente forniti da Entando integrati con il Red Hat Process Automation Manager, il tutto orchestrato da Leonardo. Questa demo è stata presentata per la prima volta al Red Hat Summit di San Francisco a maggio ed è stata presentata alla recente Red Hat Partner Conference a Bali a luglio, dove Leonardo ha ottenuto il riconoscimento di “Partner più creativo dell’anno” di Red Hat per l’Asia Pacifico.

Informazioni su Leonardo

Leonardo Consulting offre esperienze utente ottimizzate grazie a soluzioni aziendali e tecnologiche basate sui risultati, rese possibili dal miglioramento dei processi, dall’automazione, dall’integrazione, dalla piattaforma e dai DevOps. Da oltre 20 anni, Leonardo aiuta le aziende dell’area Asio-Pacifica a guidare le relazioni tra strategia, processi e sistemi utilizzando l’architettura moderna e le tecnologie emergenti supportate da un modello di delivery Agile.

Informazioni su Entando

Entando è la più leggera Digital Experience Platform (DXP) open source per la realizzazione di Modern Application in ambito enterprise. Una piattaforma che punta ad armonizzare la user experience delle diverse applicazioni omnicanale (UX convergence) e nel contempo ad accelerare il time to market e ad abbattere i costi di sviluppo. Entando riconcilia le divergenze tra business e IT, grazie all’adozione dei nuovi paradigmi e metodologie relative al design, allo sviluppo e alla distribuzione del software (Modern Application).

Entando è stata fondata nel 2010. Ha sede in California e uffici di Ricerca e Sviluppo oltre che commerciali in Europa. In Italia ha sede a Cagliari. L’azienda offre anche servizi di Formazione e Certificazione per sviluppatori e Servizi Professionali di alto livello (architettura, governance, best practices). I servizi di sviluppo sono realizzati da un ecosistema di partner selezionati tra i principali system integrator. A luglio ha vinto il premio “Digital360 Awards 2018” nella categoria Cloud Computing.