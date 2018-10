La storia continua: il Chianti Classico Gran Selezione Riserva Ducale Oro 2014 si aggiudica i Tre Bicchieri.

Pontassieve, ottobre 2018 – Il Riserva Ducale Oro nasce nel 1947 come espressione dei migliori capitoli della storia di Ruffino nella sua terra d’elezione: il Chianti Classico. Una Gran Selezione prodotta solo nelle annate migliori che persegue un rigoroso livello di qualità, che inizia con la scelta delle migliori uve sangiovese raccolte a mano, dai vigneti delle tenute di proprietà di Ruffino e prosegue con standard impeccabili in tutte le fasi di produzione.

Una primavera dalle temperature rigide e un’estate caratterizzata da piogge frequenti e grandinate stava mettendo in discussione l’uscita dell’annata 2014. Tuttavia la combinazione di un’attenta e tempestiva gestione per la difesa dei vigneti, le giornate calde e terse che hanno preceduto la vendemmia e la buona esposizione delle vigne ha portato a raccogliere, con un’attenta selezione, uve mature e sane. Risultati tali per cui l’azienda non poteva che celebrare quest’annata. Un’annata difficile e allo stesso tempo unica nel suo genere che molto aveva da raccontare sulla realtà di Ruffino e sulla cura che l’azienda pone nella gestione dei suoi vigneti.

I vigneti

Il Riserva Ducale Oro è frutto dell’attenta selezione delle uve sangiovese provenienti dalle tenute di proprietà di Ruffino di Gretole, Santedame e Casavecchia di Cagnano situate nella zona di produzione più prestigiosa del Chianti Classico, la Conca d’Oro, nel comune di Castellina in Chianti.

Qui la composizione dei terreni è prevalentemente argillosa-limosa e argilloso-sabbiosa, ricca in scheletro e galestro.

I vigneti sono accomunati da una posizione in alta e media collina con un’altitudine che si aggira tra i 250 a 400 metri slm e da un’esposizione prevalentemente rivolta a sud.

Vinificazione e note di degustazione

Dopo una fermentazione alcolica di 10 giorni circa, in tini di acciaio inox termo condizionati alla temperatura di 28°C e una macerazione sulle bucce di 15 giorni circa ha avuto luogo la fermentazione malolattica. Ha fatto poi seguito un affinamento del vino di oltre 36 mesi di cui 12 mesi in grandi botti di rovere e 12 mesi in barrique e tonneaux.

Il Chianti Classico Gran Selezione Riserva Ducale Oro 2014 si presenta al bicchiere di un color rosso rubino carico. Al naso si percepiscono nell’immediato intense note floreali che aprono a sentori di frutta scura e spezie. Al palato si ripropongono con persistenza le note di piccoli frutti, tabacco e spezie. I tannini maturi e setosi conferiscono una buona struttura e un buon potenziale di affinamento a un vino già di piacevolissima beva e di grande eleganza.