Joomla 3.9 è in diretta!

E ‘una buona giornata per il progetto Joomla, dato che oggi annunciamo con orgoglio il rilascio di Joomla 3.9 – “The Privacy Tool Suite” – che segna il decimo rilascio minore nella serie 3.x.

Ci auguriamo che tu stia comodamente seduto, perché questa nuova versione include oltre 250 miglioramenti per Joomla CMS, il centro del quale è una suite completa di strumenti per la privacy, che renderà la conformità del sito più rapida e più semplice (per non parlare della vita degli sviluppatori molto più facile)!

Con così tanto terreno da coprire, faremmo meglio ad arrivarci. Così …



Cosa c’è di nuovo in Joomla 3.9?

Ecco alcune delle nuove funzionalità …

The Privacy Tool Suite di Joomla

Consensi dell’utente – Semplificare i requisiti di riservatezza dei dati. Gli

utenti devono acconsentire alla propria politica sulla privacy e / o ai termini e alle condizioni? Con Joomla 3.9, viene gestito automaticamente. Semplicemente e facilmente impostare i moduli principali per richiedere il consenso prima di raccogliere dati personali.

È inoltre possibile impostare una scadenza del consenso alla privacy basata sul tempo. Il sistema ti consente di sapere se e quando è necessario contattare i tuoi utenti per rinnovare il consenso.

Tieni traccia dei consensi degli utenti, gestisci i cambiamenti delle policy del sito e molto altro ancora, il tutto con una sola occhiata alla tua dashboard.

Richieste di informazioni degli utenti? Easy-peasy Tieni

traccia e gestisci le richieste di accesso o rimozione delle informazioni dai tuoi utenti, senza problemi. Una volta che viene effettuata una richiesta, è sufficiente accedere, esportare i loro dati e / o rimuoverli.

Le richieste di rimozione dei dati degli utenti vengono gestite automaticamente, con tutti i dati personali resi anonimi senza che sia necessario sollevare un dito.

Non dimenticare mai più una richiesta. Basta impostare Joomla 3.9 per ricordartelo.

Funzionalità di estensione – Metti gli utenti nella foto quando si tratta di privacy …

Sviluppatore di estensioni – dai una mano ai tuoi potenziali utenti, rendendoli chiari quali dati vengono raccolti dall’estensione. Quando si desidera segnalare funzionalità nelle estensioni che potrebbero richiedere considerazioni sulla privacy, è sufficiente utilizzare il nuovo evento Plugin (onPrivacyCollectAdminCapabilities).

Con questa semplice azione, i tuoi utenti ottengono una chiara comprensione della tua estensione e se avranno bisogno di modificare la propria documentazione, come la loro politica sulla privacy o i termini di servizio.

Registro azioni utente – Sapere chi ha fatto cosa e quando

Vuoi sapere quali azioni amministrative sono state eseguite sul tuo sito? Grazie a Joomla 3.9, i Super User possono facilmente vedere quale utente ha fatto cosa, e quando. E funziona anche con le estensioni supportate! Esaminare il registro delle azioni, esportarlo ed eliminare le voci. Non ti perderai mai un trucco, grazie al modulo delle azioni più recenti che può essere aggiunto al tuo pannello di controllo.

Bisogno di piu? Quindi attiva il nuovo plug-in di rotazione del registro: questo ti consentirà di ruotare e rimuovere i tuoi file di registro.

Joomla 3.9 è più che Privacy

La gestione dei contenuti è veloce e semplice: piccole funzionalità che fanno una grande differenza

Aggiungi note ai tuoi articoli nel back-end e filtrale # 19134

Una nuova funzione di ricerca nel back-end: ricerca di un contenuto specifico dell’articolo # 20083

Carica un modulo per ID nel tuo articolo # 19362

Maggiore flessibilità per i campi personalizzati con due nuove opzioni

Un campo personalizzato ripetibile è ora disponibile # 20243

Crea layout alternativi per soddisfare le tue esigenze # 18571

Modifiche del frontend più recenti

Mostra l’intro o l’immagine completa nel tuo modulo newsflash # 20169

Mostra solo gli articoli di un autore specifico nel tuo ultimo modulo di articoli ( # 20687 ) e più opzioni!

Nuove funzionalità per siti multilingue

Un nuovo pulsante della barra degli strumenti per modificare le associazioni # 21022

Propagare le associazioni esistenti # 21321

Mostra i tuoi tag per lingua # 19509

Utilizza reCAPTCHA invisibile di Google sui tuoi siti web n. 18146

La password di Argon2id è ora supportata # 20855

Visita il sito Joomla 3.9 per saperne di più su questa versione e sfoglia il nostro Joomla! 3.9 documentazione per scoprire come utilizzare le nuove funzionalità.

Sei pronto per Joomla 3.9 – Ma il tuo sito web è?

L’aggiornamento del tuo sito web a Joomla 3.9 richiede solo un clic (come ogni versione 3.x passata).

Ma prima di eseguire l’aggiornamento, assicurati di aggiornare tutte le estensioni di terze parti, seguite dal backup completo (e poi testando il backup).

Mentre ci sei, questo è un ottimo momento per un piccolo servizio di hosting – perché non entrare in contatto con la tua società di hosting per verificare le tue versioni di PHP e database? Consigliamo l’aggiornamento a PHP 7.1.x per ottenere il massimo dagli ultimi miglioramenti di PHP. Ulteriori requisiti e suggerimenti di sistema possono essere trovati nella pagina dei requisiti tecnici .