Mobile banking: app oroscopo su Google Play utilizzate per veicolare trojan bancari

Scoprire cosa riserva il futuro è una tentazione a cui pochi si sottraggono e sono milioni gli italiani che si affidano alle app a tema oroscopo nel tentativo di prevedere le gioie e i dolori che nasconde il domani. Poteva allora un campo tanto delicato quanto invitante non far gola ai cybercriminali? Evidentemente no.

I ricercatori di ESET hanno infatti individuato su Google Play ben 29 trojan mascherati da app a tema oroscopo, oltre che da gestori di batterie e cleaner di dispositivi. Queste app, che hanno operato in modo indisturbato da agosto a ottobre 2018, sono state installate da quasi 30.000 utenti, prima di essere rimosse da Google Play.

A differenza delle app maligne sempre più diffuse che cercano di imitare istituzioni finanziarie legittime proponendo visualizzazioni di schermate di login fasulle, queste app appartengono alla categoria dei sofisticati malware per mobile banking con funzionalità molto complesse e sono in grado di indirizzare dinamicamente le app trovate sul dispositivo della vittima con moduli di phishing personalizzati. Oltre a ciò, possono impersonare in modo dinamico qualsiasi app installata su un dispositivo compromesso, intercettando i registri delle chiamate, reindirizzando i messaggi di testo e scaricando altre app sul dispositivo compromesso. Queste app dannose sono state caricate con nomi e modalità di sviluppatori per lo più diversi, ma le somiglianze di codice e un server C & C condiviso suggeriscono che siano opera di un singolo utente o di un gruppo.

Come funzionano le app oroscopo fake?

Una volta avviate, le app mostrano un errore in cui affermano di essere state rimosse a causa dell’incompatibilità con il dispositivo, nascondendosi poi dalla vista della vittima o fornendo l’attività promessa, ad esempio la visualizzazione di oroscopi.

La funzionalità dannosa principale è nascosta in una payload crittografata che si trova nelle risorse di ciascuna app, che attiva una procedura a cascata che porta al download di una ulteriore payload che contiene ilmalware bancario. Come già accennato, la funzionalità della payload finale è quella di impersonare le app bancarie installate sul dispositivo della vittima, intercettare e inviare messaggi SMS, scaricare e installare applicazioni aggiuntive a scelta del cyber criminale. La caratteristica più significativa è che il malware può impersonare in modo dinamico qualsiasi app installata su un dispositivo compromesso. Ciò è possibile duplicando il codice HTML delle app installate sul dispositivo e utilizzando quel codice per sovrapporre app legittime con moduli fasulli, dando alla vittima poche possibilità di notare che qualcosa non va.

Come proteggersi

Fortunatamente, questi particolari trojan bancari non impiegano trucchi avanzati per assicurare la loro persistenza sui dispositivi interessati.

Pertanto, se un utente sospetta di aver installato una di queste app, può semplicemente disinstallarle in Impostazioni- (Generale)- Gestione applicazioni / App.

Gli esperti di ESET consigliano inoltre di verificare le transazioni sospette sul proprio conto bancario e di prendere in considerazione la modifica della password di accesso / codice PIN dell’Internet banking.

Per evitare di cadere vittima del malware bancario, gli eserti di ESET consigliano di:

• Scaricare solo app da Google Play; ciò non garantisce che l’app non sia dannosa, ma app come queste sono molto più comuni negli app store di terze parti, dove vengono raramente rimosse una volta scoperte, a differenza di Google Play.

• Assicurarsi di controllare il numero di download, le valutazioni delle app e il contenuto delle recensioni prima di scaricare app da Google Play

• Prestare attenzione a quali autorizzazioni vengono concesse alle app installate

• Mantenere il dispositivo Android aggiornato e utilizzare una soluzione di sicurezza mobile affidabile; I prodotti ESET rilevano e bloccano questa minaccia come Android / TrojanDropper.Agent.CIQ.