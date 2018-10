Nuove indicazioni sull’infrastruttura di rete permettono di sviluppare in massima sicurezza le tecnologie cloud e mobile

Che si tratti di un operatore che controlla la qualità su un iPad o di dirigenti che comparano la produzione tra diversi siti, la connettività mobile e cloud oggi rappresentano la normalità nelle operazioni industriali. Tuttavia, gli attacchi informatici possono sfruttare queste connessioni per rubare ricette di prodotti o assumere il controllo di un sito produttivo.

Rockwell Automation e Cisco mettono a disposizione delle aziende una serie di nuove guide alla progettazione della rete e di white paper che aiutano a connettere i dispositivi mobili e a implementare la connettività cloud end-to-end, nel rispetto delle best practice di sicurezza. Le guide forniscono indicazioni chiave per la realizzazione di architetture di reti cablate e wireless alle aziende che stanno implementando soluzioni Industrial IoT, cloud e mobile. Queste risorse assolutamente gratuite sono un’ulteriore aggiunta al programma Converged Plantwide Ethernet (CPwE).

Connessioni Mobili Sicure

La nuova guida ai servizi di identità e mobilità, aiuterà le aziende a connettere i dispositivi mobili gestendo i rischi per la sicurezza. La guida, basata sulla piattaforma Cisco Identity Services Engine, supporta la sicurezza industriale identificando, autorizzando e posizionando le connessioni mobili su tre livelli: dispositivo, applicazione e utente. La guida aiuta inoltre gli utenti a realizzare architetture WLAN unificate e autonome e a gestire l’accesso wireless self-service.

“I dispositivi mobili stanno cambiando il modo in cui vediamo e gestiamo la produzione”, afferma Gregory Wilcox, global technology and business development manager, Rockwell Automation. “gli addetti accedono agli analitycs tramite tablet per prendere le migliori decisioni di produzione, anche quando sono lontani dalle macchine. E usano app innovative FactoryTalk TeamONE di Rockwell Automation per collaborare tramite i loro smartphone. La guida ai servizi di identità e mobilità contribuirà a utilizzare queste funzionalità all’interno delle loro strutture, mantenendo al tempo stesso una forte posizione di sicurezza “.

Connessione al Cloud

La nuova guida Cloud Connectivity fornisce indicazioni per l’utilizzo del gateway FactoryTalk Cloud per stabilire una connessione più sicura dall’impianto di produzione alle applicazioni basate su cloud, come FactoryTalk Analytics for Machines. Questa connettività end-to-end è essenziale per implementare funzionalità come il monitoraggio e il supporto remoto. La guida alla progettazione affronta i vari livelli di misure di sicurezza che dovrebbero essere presi in considerazione per le piccole e grandi aziende.

“Talvolta le aziende industriali concentrano la loro attenzione sulla creazione di un percorso informativo verso il cloud, ma trascurano gli aspetti critici di sicurezza “, dichiara Todd Gurela, senior director di Industry Solutions Group, Cisco. “La guida alla progettazione Cloud Connectivity aiuterà le aziende a stabilire una connettività cloud end-to-end, proteggendo dalle minacce informatiche sia i percorsi dati che la rete di impianti “.

Fortificare la sicurezza industriale

Rockwell Automation e Cisco hanno anche recentemente ampliato le loro guide di progettazione per la sicurezza industriale CPwE.

La nuova guida sui firewall industriali fornisce numerosi casi d’uso per i firewall industriali e offre indicazioni su requisiti applicativi, tecnologie e considerazioni di progettazione. Ad esempio, i costruttori di macchine possono apprendere come utilizzare i firewall per impedire che il traffico a livello di stabilimento interferisca con le prestazioni delle loro macchine.

La guida Industrial Demilitarized Zone (IDMZ) rilasciata in precedenza è stata aggiornata con nuove applicazioni per l’utilizzo di FactoryTalk VantagePoint e FactoryTalk ViewPoint di Rockwell Automation.

Le nuove guide di progettazione CPwE sono disponibili per il download sul sito di Rockwell Automation.

Il contenuto di CPwE ha lo scopo di aiutare le aziende a progettare e implementare un’infrastruttura di rete industriale a livello di impianto, scalabile, affidabile, sicura e pronta per il futuro. Il framework di sicurezza industriale CPwE, che applica un approccio olistico e diversificato su più livelli, è allineato a standard di sicurezza industriale come IEC-62443 e NIST 800-82. Test e convalida di CPwE seguono le metodologie Cisco Validated Design (CVD) e Cisco Reference Design (CRD).

Cisco è Strategic Alliance member del programma PartnerNetwork di Rockwell Automation. Le due aziende stanno collaborando con formazione, progettazione della rete e prodotti al fine di colmare il divario tra l’ambito produttivo e quello gestionale con un’infrastruttura di rete comune

Rockwell Automation e Cisco hanno illustrato le loro soluzioni per la sicurezza della rete ad Hannover Messe 2018.

Rockwell Automation PartnerNetwork Program

Il programma PartnerNetwork di Rockwell Automation offre ai produttori a livello mondiale l’accesso ad una rete di collaborazione tra aziende concentrate sullo sviluppo, implementazione e supporto di soluzioni best-in-breed che mirano a raggiungere obiettivi di ottimizzazione a livello di impianto, di miglioramento delle prestazioni della macchina e di sostenibilità.

About Cisco

Cisco (NASDAQ: CSCO), azienda leader a livello mondiale nell’IT che aiuta le aziende a cogliere le opportunità di domani dimostrando che cose straordinarie possono accadere quando si connettono i dati precedentemente non connessi. Per le notizie in corso, visitare http://thenetwork.cisco.com.

A proposito di Rockwell Automation

Rockwell Automation, (NYSE: ROK), è leader mondiale nella fornitura soluzioni per l’automazione, per il controllo e per l’IT che aiutano i produttori a ottenere vantaggio competitivo nel proprio business in modo sostenibile. Con sede a Milwaukee, Wisconsin, USA, la società impiega circa 22.000 dipendenti e serve clienti in più di 80 paesi.

FactoryTalk, LISTEN. THINK. SOLVE., PartnerNetwork, TeamONE, VantagePoint and ViewPoint are trademarks of Rockwell Automation Inc.

Cisco is a trademark of Cisco.