Roma, arte e cultura all’interno dei Musei Vaticani (VIDEO)

Tra le cose che ognuno di noi dovrebbe fare una volta nella vita non si può certamente escludere quella di andare a visitare i Musei Vaticani, specialmente per chi è appassionato di arte. Non a caso la fila è composta da numerose persone, che una volta arrivate a Roma non possono fare a meno di saltare questa importante tappa.

Si tratta di 7 km di sale e corridoi composte da una collezione artistica inimitabile, che per un attimo ci permette di distaccarci dalla vita frenetica di tutti i giorni. All’interno dei Musei Vaticani non troviamo solamente la storia di Roma, ma quella di tutto il mondo, con numerose sale ricche di dipinti e sculture, tra cui spicca la magnifica Cappella Sistina, raffigurante il “Giudizio Universale” di Michelangelo Buonarroti, una delle opere d’arte più conosciute della civiltà artistica occidentale. Ecco il VIDEO dello speciale dedicato a questo splendido luogo