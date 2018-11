Roma, il fascino unico della Basilica di San Pietro (VIDEO)

Riconosciuta a livello universale come centro del cattolicesimo, la Basilica di San Pietro con la sua maestosità rappresenta una meta imperdibile per ognuno di noi. Proprio in questo punto si svolgono le principali manifestazioni papali per le evenienze annuali più importanti. La chiesa al suo interno, oltre a lasciare a bocca aperta, contiene anche una serie di importantissime opere, tra cui spicca la “Pietà Vaticana” di Michelangelo.

Natale, Pasqua, proclamazioni di nuovi papi, esequie dei defunti, apertura e chiusura dei giubilei, nomina di nuovi santi sono solamente una parte degli eventi che si vanno a manifestare alla Basilica si San Pietro nel corso dell’anno solare. Il luogo non può far altro che trasmettere una grandezza unica solamente ad osservarlo, con la piazza che rappresenta la ciliegina sulla torta di un luogo da visitare obbligatoriamente una volta nella vita. Ecco il Link dello speciale dedicato alla Basilica di San Pietro.