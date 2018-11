Roma, il meglio di Picasso e Bernini all’interno della Galleria Borghese (VIDEO)

Uno splendido mix di natura e cultura per i visitatori e i cittadini della capitale

La Galleria Borghese di Roma si trova in una zona meravigliosa, circondata da immensi giardini che coinvolgono i turisti sia per la bellezza naturalistica del luogo che per quella artistica, poiché all’interno di questo maestoso palazzo possiamo trovare alcune delle opere più importanti al mondo.

Il museo è il punto di riferimento principale per quanto riguarda le opere di Picasso e Bernini, ma al suo interno non mancano nemmeno i nomi di grandi artisti come Bronzino, Canova, Caravaggio, Raffaello, Antonello da Messina e molti altri. Un luogo fenomenale dove poter trascorrere una giornata rilassante e allo stesso tempo imparare qualcosa. Ecco il VIDEO dello speciale dedicato alla Galleria Borghese.