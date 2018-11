Roma, la Fontana di Trevi tra le più belle al mondo (VIDEO)

La Fontana di Trevi oltre ad essere uno dei principali punti di riferimento della capitale è anche una delle fontane più famose al mondo, uno dei tanti luoghi che ognuno di noi dovrebbe visitare per una questione di cultura personale. La struttura è stata progettata da Nicola Salvi nel 1732 ed è stata completata trent’anni dopo da Giuseppe Pannini.

I materiali per costruirla sono travertino, marmo, intonaco, stucco e vari metalli. Si dice che chi butta una monetizza all’interno della Fontana di Trevi potrà ritornare nuovamente a far visita nella capitale e la leggenda non fa altro che rinnovarsi di giorno in giorno con una vastissima quantità di turisti che continuamente animano l’atmosfera intorno ad essa. Ecco il VIDEO dello speciale dedicato alla Fontana di Trevi.