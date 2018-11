Roma, artisti di strada e grandi negozi tra Piazza del Popolo e Via Condotti (VIDEO)

Roma è una città piena zeppa di artisti di strada, che non fanno altro che coronare la caotica affluenza di gente nei luoghi più popolari, come ad esempio Piazza del Popolo, Via Condotti e Via Corso, dove oltre ad esserci negozi di altissimo livello troviamo anche grande qualità tra coloro che suonano o manifestano una qualunque forma d’arte.

Abbiamo nominato le tre strade più caotiche della capitale, punti dove il cittadino e il turista può trovare ogni servizio sia per quanto riguarda la buona cucina, ma anche nel vestiario o per farsi una semplice passeggiata, dove proprio gli artisti di strada possono solamente abbellire l’atmosfera e dare un tocco in più al proprio relax. Ecco il VIDEO dello speciale dedicato alle zone centrali di Roma e agli artisti di strada.