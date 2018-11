Roma, la vera qualità italiana dell’azienda Venchi dal 1878: il cioccolato come non l’avete mai visto (VIDEO)

L’azienda Venchi è diventata nel tempo il punto di riferimento italiano principale per quanto riguarda la produzione del cioccolato. La sua nascita effettiva è avvenuta nel 1878, con Silvano Venchi che aprì il suo primo atelier a Torino, ma adesso questo marchio lo troviamo ovunque ed è uno dei più acclamati nel settore.

La cioccolateria Venchi che troviamo a Roma in Via Condotti è sempre pienissima, con fiumi di gente che non fanno altro che susseguirsi per poter avere il privilegio di gustare un ottimo gelato, preparato con delle particolari cialde e sopratutto con una varietà di gusti composta da prodotti di assoluta qualità. Inoltre il fattore estetico gioca anche un ruolo fondamentale, con il muro composto da un effetto che vede colare la cioccolata dalle pareti, motivo per cui chi passa da quella strada non può far a meno di non fermarsi a guardare sbalordito.