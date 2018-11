Roma, l’associazione Onlus “Romaltruista” procura il cibo ai senzatetto (VIDEO)

Roma è una città di una bellezza unica, ma oltre alla grandezza che la capitale può manifestare, possiamo trovare una parte decisamente più debole e vulnerabile, ovvero quella composta dai senzatetto che periodicamente rischiano di morire per strada per via dell’eccessivo freddo o per una mancata nutrizione.

Ogni giorno l’Associazione Onlus “Romaltruista” all’ora di cena cerca di prevenire questa situazione, procurando del cibo ai più bisognosi e distribuendolo in diverse zone della città. Abbiamo assistito a questo momento, rendendoci conto di quanto la grandezza di una città come Roma possa confinare direttamente con l’assoluta povertà, un contrasto che è destinato ad esistere per sempre e non solo nella capitale, ma nel momento in cui ci sono ancora dei volontari che dopo aver lavorato una giornata danno la loro disponibilità per queste azioni di beneficenza, vuol dire che forse non è tutto perduto. Ecco il VIDEO del servizio dedicato all’Associazione Onlus “Romaltruista”