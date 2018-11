Rubrik presenta Andes 5.0, per consentire alle aziende di proteggere, automatizzare e governare dati e applicazioni mission-critical su più hybrid cloud

Rubrik Andes 5.0 introduce recovery istantaneo di database Oracle, NAS Direct Archive, protezione certificata policy-driven di SAP HANA® e di Epic EHR. Presenta nuovo supporto per applicazioni cloud-native, compreso Microsoft Office 365 su piattaforma Rubrik Polaris SaaS, e per Rubrik Datos IO per database NoSQL

Rubrik,azienda leader nel Cloud Data Management, ha annunciato la versione Andes 5.0 della sua piattaforma di gestione dati, offrendo così un unico software in grado di proteggere, automatizzare e governare dati e applicazioni su più datacenter e cloud. Rubrik Andes, release numero quattordici e finora la più ricca, accelera la trasformazione digitale enterprise con un’innovazione particolarmente evoluta rispetto ad applicazioni mission-critical, compresi database Oracle e SAP HANA, e applicazioni cloud-native, quali Microsoft Office 365 e database NoSQL.

Man mano che le aziende avviano iniziative di digital transformation, si trovano ad affrontare la frammentazione di dati e applicazioni di business su più datacenter e cloud, e parallelamente a dover rispettare requisiti di sicurezza sempre più rigidi. Per raggiungere migliori risultati di business, le aziende necessitano di una soluzione di data management in grado di proteggere le applicazioni su più datacenter e cloud, automatizzare il self-service su ampia scala ed eliminare la complessità operativa, mantenendo governance, compliance e sicurezza rispetto a minacce cyber come il ransomware.

“Le soluzioni legacy non sono nate per aiutare le aziende a raggiungere la compliance e proteggersi contro gli attacchi alla sicurezza”, spiega Arvind Nithrakashyap, Co-Founder e CTO di Rubrik. “La release Andes 5.0 di Rubrik offre una piattaforma software unica pensata per proteggere e organizzare le informazioni business critical per implementare la governance, raggiungere la compliance e difendersi efficacemente rispetto a minacce alla sicurezza che si fanno sempre più intense. Con Rubrik Andes, le aziende migliorano il business, accelerano lo sviluppo e sfruttano al meglio il cloud per le proprie applicazioni mission-critical e di nuova generazione – e tutto ciò pone le basi per una reale digital transformation.”

Automatizzare e proteggere le applicazioni mission-critical

Rubrik Andes offre accesso istantaneo, mobilità nel cloud e automazione self-service a dati e applicazioni mission-critical:

• Database Oracle: Rubrik Andes introduce il Live Mount per database Oracle, che fornisce recovery istantaneo e cloni per massimizzare il business e accelerare lo sviluppo delle applicazioni. Rubrik offre la sua tradizionale semplicità operativa grazie all’auto-discovery e all’automazione policy-driven per i più estesi ambienti database Oracle.

• SAP HANA: Rubrik Andes vanta un’integrazione certificata con SAP HANA. Gli amministratori di database possono ora utilizzare tool SAP nativi, quali SAP Hana Cockpit e Studio, per fornire velocemente recovery point-in-time con gestione intelligente dei log, oltre che per difendersi dal ransomware grazie all’immutabilità dei dati.

• EPIC Electronic Health Record (EHR): I fornitori di servizi sanitari che si trovano ad affrontare la compliance HIPAA e il rischio cyber possono sfruttare l’automazione policy-driven di Rubrik e la sua immutabilità rispetto al ransomware per proteggere e recuperare facilmente ambienti Epic EHR costruiti su database InterSystems Caché.

• NAS Direct Archive: Rubrik Andes introduce NAS Direct Archive per gestire in modo efficiente e sicuro grandi quantità di dati non strutturati, distribuiti su più datacenter e sistemi di cloud storage, offrendo contemporaneamente funzioni di ricerca globale per una discovery dei dati istantanea e granulare.

• Bare Metal di sistemi fisici: Rubrik Andes offre un recovery bare metal di Windows, che comprende la migrazione completa del sistema su ogni hypervisor o istanza cloud.

Proteggere e gestire applicazioni cloud-native e di nuova generazione

Rubrik Andes offre un supporto approfondito per applicazioni cloud-native e di nuova generazione, sviluppando ulteriormente la protezione delle applicazioni cloud-native e il supporto a tutti i principali public cloud:

• Microsoft Office 365: Rubrik orchestra la protezione policy-based di Microsoft Office 365 attraverso la sua piattaforma Polaris SaaS, offrendo livelli senza precedenti di semplificità e performance nelle operazioni di ricerca e restore. Le aziende possono provare l’elasticità di una piattaforma cloud-native per scalare automaticamente la protezione, in linea con le loro necessità di Office 365, e per controllare dove nel cloud vengono archiviati i propri dati di backup.

• Database NoSQL: Rubrik Andes si integra con Rubrik Datos IO per proteggere e gestire database NoSQL quali MongoDB e Cassandra, permettendo a DevOps e amministratori di database di accelerare l’innovazione delle proprie applicazioni, senza preoccupazioni legate alla perdita di dati.

Ulteriori innovazioni in tema di cloud, sicurezza e performance

• Data protection app-aware per una flessibilità enterprise: Rubrik Andes introduce Elastic App Service per fornire un servizio dati sicuro e ad alte prestazioni per ogni applicazione, comprese Oracle, SQL Server, MySQL, PostgreSQL, SAP Hana, MongoDB e Cassandra. Gli amministratori di database possono continuare a usare i propri tool di gestione preferiti, sfruttando contemporaneamente le caratteristiche di data lifecycle management automatizzato e di immutabilità dei dati di Rubrik per migliorare l’efficienza dello storage e del network, proteggendosi nel frattempo da attacchi cyber quali il ransomware.

• Migliori prestazioni nel cloud: Rubrik Andes presenta significativi miglioramenti delle performance nel cloud grazie alla costante archiviazione incrementale che permette recovery più veloci e costi più bassi. Usando i servizi CloudOn di Rubrik, le aziende possono istanziare nel cloud macchine virtuali in pochi minuti, a scopo di disaster recovery o test/dev.

• Rubrik Accelerator per Microsoft Azure (soluzione congiunta con Microsoft): Rubrik collabora con Microsoft per presentare Rubrik Accelerator per Microsoft Azure, una nuova offerta costruita su misura per Azure per fornire alle aziende data protection e mobilità delle applicazioni tra datacenter e cloud Microsoft Azure.