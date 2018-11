Nasce WhatSender, l’app per Inviare Messaggi Whatsapp multipli da PC

Sei alla ricerca di un modo semplice e veloce per mandare messaggi whatsapp da PC? Devi inviare un messaggio Whatsapp a centinaia o migliaia di contatti e non sai come fare?

La soluzione a queste domande è offerta da WHATSENDER, un software per Windows che ti permette di importare contatti (anche se non sono presenti nella tua rubrica) e di inviare loro il messaggio Whatsapp che desideri.

Puoi anche inviare foto, documenti o video virali, caricando il file multimediale dal PC in WhatSender e procedendo con l’invio.

La potenza di WhatSender sta anche nel fatto che possiede diverse funzionalità anti-blocco come ad esempio l’impostazione di un ritardo casuale tra i messaggi inviati e la creazione di più varianti dello stesso messaggio da inviare ai destinatari.

Queste caratteristiche rendono WhatSender lo strumento perfetto per fare Whatsapp Marketing a livello professionale.

Accedendo al sito web dell’app è possibile scaricare una versione completamente gratuita del programma che permette di inviare illimitati messaggi e ha come limite solo il fatto di non poter importare contatti da file (CSV o TXT). Per rimuovere tali limitazioni è necessario acquistare la versione PRO a soli 19€+iva.