SoBus arriva in Italia: Il sito che fa risparmiare sui viaggi in pullman

La giovane startup ha creato un algoritmo che permette di incrociare i tragitti diretti delle pricipali compagnie di autobus in Italia e in Europa per ottenere un maggior numero di offerte e i prezzi più bassi del settore.

Confrontare ed acquistare i biglietti dell’autobus su una piattaforma unica

Quando si tratta di viaggiare, trovare i biglietti giusti può dimostrarsi molto complicato. Bisogna tener conto di date, orari, corrispondenze, durata… e ovviamente, il prezzo. Sulla base di tali constatazioni, SoBus punta a modernizzare la prenotazione dei biglietti dell’autobus grazie al suo sito che permette di confrontare i prezzi ma anche di acquistare immediatamente i biglietti.

25 compagnie in Italia

È in questo contesto favorevole che SoBus ha venduto più di 6 milioni di chilometri in autobus. Al momento, la startup propone biglietti di 25 compagnie sul territorio italiano: Baltour, Flixbus, ma anche Marino, Eurolines, o Marozzi… Potendo sfruttare le offerte dell’insieme delle compagnie, SoBus limita le sue fluttuazioni di prezzo per i viaggiatori, risultando in un risparmio fino al 80% sui biglietti.

200’000 itinerari per girovagare per l’Europa

Dopo aver coperto l’insieme delle linee disponibili in Francia, il sito arriva finalmente in Italia. Ai fini di offrire dei risultati ottimizzati per tutte le ricerche degli utenti, La startup ha sviluppato un algoritmo che permette di incrociare i dati dei 10’000 tragitti diretti della piattaforma delle diverse compagnie, ottenendo in questo modo più di 200’000 percorsi combinati in tutta Europa. Ad esempio su un Torino – Reggio Calabria, le compagnie, se prese singolarmente, offrono due itinerari giornalieri. SoBus invece, è in grado di offrirne 15 diversi.