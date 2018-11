I più recenti transceiver isolati di sicurezza CAN FD di Analog Devices raggiungono 12 Mbps per reti “a prova di futuro”

Analog Devices, Inc. annuncia l’ampliamento della propria gamma di transceiver per controller area network con data-rate flessibile (CAN FD)

Per rispondere alle esigenze di velocità, funzionalità, isolamento e prestazioni nell’automazione industriale, domotica, sistemi energetici e reti in campo militare/aerospaziale, Analog Devices, Inc. annuncia l’ampliamento della propria gamma di transceiver per controller area network con data-rate flessibile (CAN FD). Gli IC della serie ADM3055E, isolata galvanicamente con “iCoupler® digital isolation”, non solo rispettano, ma superano ampiamente lo standard industriale di 5 Mbps, offrendo prestazioni da 12 Mbps per supportare le esigenze future, pur rimanendo completamente compatibili con i progetti esistenti basati su CAN e CAN FD. Il transceiver rinforzato ADM3055E dispone anche di un nuovo convertitore DC/DC isolato isoPower®, a basso livello di emissioni irradiate, nonché di una robustezza migliorata, col risultato di semplificare la progettazione e consentire un time-to-market più veloce per nodi CAN con un isolamento di assoluta sicurezza.

• Per visitare la pagina di prodotto e scaricare il data sheet: http://www.analog.com/ADM3055E, http://www.analog.com/ADM3056E, http://www.analog.com/ADM3050E

• Per maggiori informazioni sulla tecnologia e sulla gamma dei transceiver ADI CAN: http://www.analog.com/iCoupler

• Per entrare in contatto con progettisti ed esperti di prodotti ADI su EngineerZone®, community di assistenza tecnica online: https://ez.analog.com/community/interface-isolation

Con la serie CAN FD ADM3055E di nuova generazione, grazie ai bassi ritardi di loop (150 ns max) e all’intervallo esteso di modo comune, i progettisti possono ottenere velocità di comunicazione più elevate e collegamenti più lunghi. Un convertitore isolato DC/DC rende superfluo l’utilizzo di una sorgente d’alimentazione separata per il lato isolato del bus. Questa combinazione di alto livello di integrazione, facilità di certificazione per livelli di emissione e ESD e la disponibilità di una fonte d’alimentazione isolata integrata, consente ai progettisti di minimizzare i costi di sviluppo, gli ingombri su scheda e le dimensioni complessive della soluzione, evitando i limiti e gli approcci progettuali imposti dagli attuali prodotti isolati. Le versioni con caratteristiche di isolamento ridotte saranno rese disponibili a breve.

Caratteristiche di prodotto della serie ADM3055E:

• Emissioni conformi EN 55022/CISPR 22 Classe B su un PCB a doppia faccia

• Specifiche ESD secondo IEC61000-4-2 Livello 4 (±8 kV a contatto / ±15 kV in aria)

• Protezione dai guasti del bus sui pin CAN ±40 V

• Intervallo di modo comune ±25 V

• VCC di 5 V su lato-logiche con isolamento opzionale VIO per alimentazioni 1,8 V, 2,5 V, 3,3 V e 5,0 V

Analog Devices

Analog Devices (NASDAQ: ADI) è leader mondiale nella tecnologia analogica ad alte prestazioni ed è impegnata nella soluzione delle sfide tecniche più complesse. I prodotti Analog Devices danno la possibilità di interpretare il mondo che ci circonda, creando una connessione tra fisico e digitale per mezzo di tecnologie d’avanguardia che rilevano, misurano, alimentano, collegano e interpretano le grandezze del mondo reale. Visita il sito http://www.analog.com

