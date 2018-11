Milazzo, violenta aggressione in un condominio: i cittadini corrono in soccorso (VIDEO ESCLUSIVO)

Un brutto episodio quello andato in scena questa mattina in quel di Milazzo, poiché proprio quando la quotidianità sembrava andare al solito modo, una signora è entrata in un supermercato chiedendo aiuto. Il motivo di tale richiesta è che suo marito ha subito un aggressione da un uomo che abita sempre nello stesso condominio e il tutto sarebbe accaduto proprio davanti al portone del palazzo che si trova vicino Piazza Roma.

Abbiamo sempre avuto modo di assistere ad alcuni conflitti, specialmente se si tratta di persone che abitano in diversi appuntamenti nello stesso palazzo, ma nel momento in cui la parola viene superata per dar spazio alla violenza, bisogna fare qualcosa per restituire a certa gente la propria tranquillità quotidiana.

I motivi di tale conflitto non sono stati ancora chiariti, ma ad ogni modo non esiste giustificazione valida nel momento in cui viene usata la violenza, del resto è proprio questo che distingue gli uomini dagli animali, poiché a volte il dialogo può essere di grande aiuto.