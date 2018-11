Tecnografica protagonista a BDNY e ad Architect@Work

Tecnografica vola a New York per partecipare a BDNY – Boutique Design New York – la principale fiera dell’Hospitality Design e del contract negli Stati Uniti, che si terrà l’11 e il 12 novembre 2018. Nell’ambito di uno spazio espositivo dal design all’avanguardia che richiama un loft contemporaneo in stile nord-europeo, spiccano le più innovative proposte di carte da parati e pannelli decorativi Tecnografica, ideali per progettare spazi commerciali, ma anche per arredare la propria casa con stile inconfondibile.

In mostra il nuovo soggetto Eden, della collezione di carte da parati I Decorativi, una soluzione dall’estetica dinamica animata da disegni e trame floreali. Grazie al supporto TNT la superficie presenta un particolare effetto spatolato e riproduce colori vividi e brillanti, oltre a dettagli finissimi.

A questa proposta, si affiancano due pannelli decorativi d’eccellenza della “capsule collection” Super Preziosi: le grafiche Pacific Sky e Kiribati che evocano l’estetica accattivante, intensa e profonda della pietra, riproducendola con creatività e ricchezza di particolari. Entrambe sono proposte all’interno dello stand su Dècora Resin, un supporto in alluminio e resina lucida che unisce bellezza e praticità.

A seguire, il 14 e 15 novembre 2018, Tecnografica prenderà parte ad Architect@Work di Milano, una due-giorni dedicata ad architetti e progettisti, oltre ad appassionati di interior design. In questa occasione, Tecnografica offre il proprio contributo alla progettazione di ambienti moderni e raffinati, in grado di soddisfare le richieste più esigenti in termini di efficienza tecnologica ed impatto visivo.

Nell’ambito della serie Collezioni d’Arte, in esposizione l’inedita grafica Hideout, una carta da parati nata dalla recente collaborazione con Up Studio, un collettivo di artisti che esplora con originalità il mondo della decorazione di interni, sintetizzando sapientemente creatività e artigianalità. Grazie al supporto idrorepellente H20 in fibra di vetro, il prodotto si presta a interessanti applicazioni interior, tra cui ambienti umidi come sale da bagno e la zona doccia.

Rientra nel mondo dei pannelli decorativi Tecnografica la seconda grafica esposta presso la fiera milanese, Hiva Oa della collezione Super Preziosi, soluzione che esplora il mondo naturale della pietra con una personalità intensa e coinvolgente, per progetti che si fanno notare.

In questo caso l’esposizione mette in risalto il supporto retroilluminato Decora Lux, pannelli decorativi che giocano sulla trasparenza della resina per un effetto visivo che unisce luminosità e pregio.

Tutte le carte da parati e pannelli decorativi Tecnografica sono completamente personalizzabili e possono essere forniti su diverse tipologie di supporto, rispondendo a richieste di progettazione anche molto diverse tra loro. In fiera è possibile toccare con mano tutte le possibili finiture a disposizione.