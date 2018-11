Milazzo, Destinazione X: Test Drive con Bmv 2018 (VIDEO ESCLUSIVO)

Grandi sorprese per una guida maneggevole e ricca di confort

Nella giornata di ieri si è svolta una grande manifestazione in Marina Garibaldi, dal titolo “Destinazione X”, dove tutti i maggiori appassionati e non solo hanno avuto modo di provare le nuove Bmv 2018, che sul mercato vanno già fortissimo. La nuova X5 era la punta di diamante di queste auto esposte, ma la vera sorpresa è stata riservata dal percorso ad ostacoli che ha avuto lo scopo di testare la trazione integrale delle varie auto a disposizione per l’eventuale Test Drive.

Una volta terminato il percorso ad ostacoli abbiamo anche avuto modo di poter effettuare un giro in città per poter vedere con i nostri occhi le principali caratteristiche delle varie auto. Ecco il VIDEO ESCLUSIVO del TEST DRIVE BMV.