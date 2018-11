Progetti di sicurezza 2019: promozione e supporto per la prevenzione

Fino al 31 dicembre 2018 è possibile inviare progetti, cofinanziabili dalla Fondazione Aifos, per lo sviluppo della cultura della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro.

È evidente che l’imprescindibile tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro possa essere, a volte, di non semplice realizzazione e richiedere, a cooperative, enti e associazioni, risorse iniziali non trascurabili. E questo ancor più se i progetti di sicurezza che si vogliono realizzare guardano alla qualità e all’efficacia dei risultati e non solo alla conformità normativa.

Il ruolo della Fondazione AiFOS

Proprio a partire da questa constatazione la Fondazione AiFOS, fondata nel 2016 dalla società cooperativa Aifos Service e da AiFOS (Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro), persegue finalità di sostegno sociale, di supporto e sensibilizzazione nel settore della salute e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro. Supporto che si è concretizzato già nel 2018 con la prima edizione del bando che ha contributo alla realizzazione di 16 progetti a Roma, Bergamo, Belluno, Napoli, Trento e in tante altre città del nostro Paese. Ad esempio progetti che hanno permesso di realizzare uno spettacolo teatrale sul dramma amianto, di creare corsi in e-learning rivolti ai bambini sordomuti per diffondere la cultura della sicurezza, di organizzare un ciclo di incontri per parlare di stress lavoro correlato o di dotare una casa di riposo di nuove attrezzature per la movimentazione manuale dei pazienti.

Il bando “Progetti di sicurezza” 2019

Per favorire anche nel 2019 un reale supporto e un’efficace promozione della cultura della prevenzione la Fondazione AiFOS ha lanciato la seconda edizione, il Bando “Progetti di sicurezza” 2019 destinato a:

– istituzioni scolastiche ed enti del terzo settore,

– organizzazioni di volontariato,

– associazioni di promozione sociale,

– enti filantropici,

– imprese sociali, incluse le cooperative sociali,

– reti associative,

– società di mutuo soccorso,

– associazioni, riconosciute o non riconosciute,

– fondazioni e altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi (Art. 4, decreto legislativo n. 117 del 2017).

Il bando ha l’obiettivo di fornire supporto economico alla realizzazione di progetti a scopo sociale, culturale, sportivo, educativo, di prevenzione diretti a giovani e adulti, con un particolare focus sul terzo settore, sulla protezione civile e sulle istituzioni scolastiche, universitarie e di ricerca.

I progetti finanziabili dalla Fondazione dovranno riguardare interventi orientati alla promozione della cultura della sicurezza negli ambienti di vita e lavoro.

Il plafond del bando e la presentazione delle domande

In “Progetti di sicurezza” 2019 la Fondazione AiFOS sostiene la realizzazione dei progetti attraverso le risorse messe a disposizione per un importo complessivo di € 40.000,00.

L’importo totale dei progetti o di fasi dei progetti per cui viene richiesto il finanziamento, non deve essere inferiore a € 1.000,00 e non può superare €5.000,00. Il contributo erogato dalla Fondazione non potrà superare il 50% dell’importo del progetto medesimo o di fase dello stesso, fino ad un massimo di € 2.500,00.

La Fondazione monitora la realizzazione del progetto, con azioni di valutazione in itinere ed ex-post, e diffonde i risultati conseguiti dai singoli progetti al fine di sviluppare una più ampia conoscenza dei progetti ritenuti maggiormente meritevoli.

La procedura per le domande di contributo – che devono essere presentate, salvo eventuali proroghe, entro le ore 12.00 del 31 dicembre 2018 – è molto semplice:

– scaricare dal sito della Fondazione, insieme alla documentazione necessaria, il formulario del bando;

– inviarlo, debitamente compilato, unitamente a tutta la documentazione richiesta, all’Ufficio di Segreteria della Fondazione, agli indirizzi info@fondazioneaifos.org, oppure fondazioneaifos@pec.it, entro il 31 dicembre 2018.

Si segnala che l’ente proponente deve fornire alla Fondazione un piano finanziario relativo alla realizzazione del progetto e ogni singola voce di tale piano dovrà essere rendicontata con documentazione fiscalmente valida al termine del progetto. La mancata o non corretta compilazione di tutte le parti del modulo di richiesta e la mancata presentazione di tutti i documenti indicati come necessari è causa di irricevibilità della domanda.