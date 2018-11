Rilascio M4 P&ID FX versione 6.3

Software P&ID professionale

“Il software M4 P&ID FX offre a molte aziende l’opportunità di migliorare il livello degli schemi P&ID elevandoli ad un livello professionale con un piccolo budget”, afferma Mark Simpson, Product Line Manager di CAD Schroer. “La versione 6.3 offre ai nostri clienti ancora più strumenti per la creazione e l’elaborazione ancora più rapida dei diagrammi di flusso e di processo.

Creazione più rapida di diagrammi di flusso P&ID

Le nuove funzioni si concentrano sulla velocità e rendono ancora più semplice creare diagrammi di flusso. L’ottimizzazione di diversi comandi e la particolare enfasi sul feedback dei clienti M4 P&ID FX ha permesso di aumentare la produttività.

Facile aggiornamento di diagrammi completi

La nuova versione del software P&ID offre ancora più funzioni per la modifica rapida dei diagrammi di flusso. E’ ora possibile creare un nuovo diagramma di flusso copiando parti da diversi diagrammi esistenti. Un nuovo strumento presente nel software assicura che la numerazione dei componenti sia corretta e adeguata, garantendo la qualità del risultato finale con un solo click.

Report Completi in ogni momento del Progetto

A differenza di altri software P&ID, i report prodotti da M4 P&ID FX sono completi e configurabili. Per monitorare i progressi di un progetto è possibile richiedere in qualsiasi fase il report con l’elenco delle linee, dei componenti ed altro ancora. I report possono essere riferiti ad un singolo disegno o ad un progetto multifoglio.

Strumenti Drafting 2D complementari & Interfacce DXF/DWG

M4 P&ID FX fornisce un set estensivo di strumenti 2D per aiutare il progettista nella generazione di simboli P&ID personalizzati ed una interfaccia DXF/DWG configurabile per un facile scambio dati con clienti e fornitori. “Invitiamo gli utenti a guardare i video dimostrativi del software M4 P&ID FX, ed a scaricare la loro licenza di prova gratuita. La licenza viene fornita con un link per il download del software, dei video tutorial e della documentazione,” dice il produttore.

M4 P&ID FX trial gratuito

Riguardo CAD Schroer

Specializzata nello sviluppo di software e nella fornitura di soluzioni d´ingegneria, CAD Schroer è un’azienda di calibro mondiale che aiuta ad aumentare la produttività e la competitività dei clienti specializzati nei settori della produzione e della progettazione di impianti, inclusi il settore automobilistico ed il suo indotto, il settore energetico ed i servizi pubblici. CAD Schroer ha uffici e filiali indipendenti in Europa e negli Stati Uniti.

Il ventaglio dei prodotti di CAD Schroer include soluzioni CAD 2D/3D, per l’impiantistica, per la progettazione di impianti e per la gestione dei dati. I clienti in più di 39 paesi si affidano a MEDUSA®, MPDS™, M4 ISO e M4 P&ID FX per avere un ambiente di progettazione integrato, efficiente e flessibile per tutte le fasi della progettazione dei prodotti e degli impianti, in modo tale da tagliare i costi e migliorare la qualità.

Il portfolio di prodotti e servizi di CAD Schroer comprende inoltre soluzioni AR e VR basate su dati CAD. CAD Schroer sviluppa insieme ai suoi clienti soluzioni AR/VR basate su dati CAD 3D già esistenti. I risultati sono applicazioni AR e VR coinvolgenti con le quali i prodotti possono essere presentati in modo chiaro e interattivo. Le applicazioni CAD Schroer vengono inoltre utilizzate anche per workshop e riunioni durante le fasi di pianificazione per visualizzare i dati in dettaglio. Le applicazioni AR/VR facilitano l’assistenza nelle fasi di manutenzione e permettono di aumentare la produttività.

CAD Schroer attribuisce una grande importanza alla stretta collaborazione con i propri clienti e supporta gli obiettivi della sua clientela mediante un ampio ventaglio di servizi di consulenza, formazione, sviluppo, supporto software e manutenzione.