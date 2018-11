Fattura elettronica e Studi Legali

Con l'entrata in vigore della fatturazione elettronica, anche gli Studi Legali dovranno adeguarsi, sostituendo la classica fattura cartacea con quella in XML

Dal 1° gennaio 2019 entrerà in vigore l’obbligo di fattura elettronica anche verso privati, e anche gli Studi Legali saranno tenuti a trasmettere la fattura in PDF (con la possibilità di allegare la copia in pdf).

I professionisti dovranno inviare, ricevere e conservare le fatture elettroniche a norma, ossia utilizzando strumenti che garantiscano la corretta generazione e conservazione del file XML.

Servirà quindi una piattaforma per generare, inviare, ricevere e conservare le fatture emesse e ricevute.

Per aiutare gli Studi Legali ad adempiere a questo obbligo, Kleos fornisce una nuova piattaforma per la ricezione e conservazione delle fatture elettroniche.

La generazione e l’invio della fattura elettronica invece, potrà essere fatta all’interno del software, velocizzando il processo di fatturazione delle competenze.

In questo modo anche la numerazione delle fatture avrà un cronologico chiaro e facilmente verificabile.