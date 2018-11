Microsoft Dynamics 365 Business Central: scopri la nuova generazione di NAV

Gestione delle informazioni in continua crescita, rapidità di risposta e soprattutto soluzioni affidabili sono le linee guida per emergere nell’era della Digital Transformation e garantire una visione end-to-end del Business.

Business Central è la next generation di NAV, presentata da Alterna all’evento bolognese il prossimo 6 dicembre (Via Isonzo, 61 – 6 dicembre 2018, ore 14.30).

NAV, storico ERP Microsoft sviluppato per sostenere l’innovazione delle PMI, cambia veste e aggiunge nuove funzionalità di integrazione per offrire piena copertura dei processi aziendali. Una soluzione che unisce il pacchetto Office 365 alle funzionalità di Dynamics 365 e ne potenzia l’efficacia, grazie alla platform di servizi Cloud on Azure.

Chi conosce già NAV, sarà curioso di scoprire la sua evoluzione, vedendo in azione l’app e intuendone l’utilizzo all’interno della propria organizzazione. Chi invece è stanco di gestire sistemi non integrati, molteplici fogli Excel e informazioni raccolte in silos separati, potrebbe essere interessato a esplorare le features del prodotto, raccogliendo preziose indicazioni con cui orientarsi lungo il percorso di innovazione e trasformazione tecnologica.

Con Microsoft Dynamics 365 Business Central non cambia solo il modo di gestire i processi, ma si trasforma anche il modo di lavorare: ottenere più dati e informazioni, da tutti i reparti e su tutti i processi di lavorazione, porta infatti a una migliore efficienza nelle strategie e azioni di sales, operations, finance, service e in generale lungo tutta la supply chain. Utili insight e dashboard on-time e on-context permettono ai manager di sapere sempre ciò che accade in azienda, ovunque si trovino e in qualunque momento.

Dynamics 365 Business Central di Microsoft è la soluzione studiata per le piccole e medie imprese che offre tutta la flessibilità, scalabilità, facilità d’uso e completezza funzionale di NAV per proiettare le aziende nell’era digitale.

Iscriviti all’evento Alterna <> e scopri le applicazioni realizzate per automatizzare e semplificare i processi delle PMI e soprattutto la loro adozione concreta all’interno delle strutture organizzative.