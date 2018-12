Rimappare centralina motore, vantaggi, svantaggi, revisione e costi

Rimappare centralina motore per incremento cavalli, vantaggi e svantaggi, revisione ministeriale, costi e inquinamento. Rimappare la centralina conviene?

Cos’è la rimappatura della centralina?

Elaborare o è una pratica di tuning auto sempre più diffusa e serve, principalmente, per incrementare le prestazioni in termini di coppia e cavalli (Cv o KW) delle automobili. Con l’avvento delle moderne centraline di gestione elettronica sempre più sofisticate questa pratica è scoraggiata dalle case costruttrici poiché riprogrammando l’ECU migliorano sensibilmente le performance e non è necessario comprare lo stesso modello con più cavalli.

La rimappatura è legale? Quali rischi si corrono?

Nella maggior parte dei paesi questa pratica non è ammessa nel codice della strada e le sanzioni variano in base alle leggi vigenti. Solitamente queste modifiche sono per uso agonistico.

La modifica è rilevabile in caso di tagliando?

E’ molto difficile risalire al chip tuning elettronico anche con le autodiagnosi delle case madri, se vengono usate attrezzature seriali ufficiali, ci sono delle strategie di protezione e delle patch che rendono il tuning invisibile.

Cosa succede con la revisione ministeriale?

Se la mappature è fatta rispettando le tolleranze e le specifiche originali non aumenta la fumosità allo scarico e l’opacimetro non rileva anomalie.

Quanto costa la riprogrammazione della centralina?

Se viene fatta con attrezzature ufficiali e usando il banco prova potenza mediamente una programmazione costa dai 300€ ai 500€ in base alle tecnologie di protezione antituning installate dal produttore, dal tipo di tecnologia utilizzata seriale o banco. Solitamente prezzi troppo bassi implicano l’uso di apparecchiature seriali clonate, software di bassa qualità con modifiche poco incisive. Per rimanere aggiornati i “rimappatori” devo continuamente investire in software e interfacce che costano migliaia di euro.

La mia auto inquinerà di più?

Paradossalmente, se l’intervento è ben calibrato e non si esagera con gli incrementi, la vettura consuma di meno ed ha una erogazione più “rotonda” in questo modo si riesce a ridurre le emissioni allo scarico. Ovviamente se la vettura è pesantemente modificata o con i sistemi di catalisi rimossi l’inquinamento è maggiore.

A chi devo rivolgermi?

E’ meglio scegliere professionisti con esperienza pluriennale che si occupano principalmente di elettronica e con un banco prova potenza. In caso di problemi avranno sicuramente competenze e mezzi per risolverli.