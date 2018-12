500 mila visitatori alla prima edizione della SUZHOU DESIGN WEEK con Venezia Guest City 2018

Si è conclusa la prima edizione dellaSUZHOU DESIGN WEEK con 500 mila visitatori provenienti non solo da Suzhou, che conta oltre venti milioni di abitanti, ma anche da città vicine come Shangai, che ha ospitato nel contempo il Salone del Mobile Milano-Shangai.

Promossa dal Governo Municipale di Suzhou con il sostegno della Suzhou National Historical & Cultural City Protection Zone, l’appoggio istituzionale del Governo cinese, e contributo speciale di Vittorio Sun Qun e Xie Dan, la SUZHOU DESIGN WEEK si è svolta presso il Gusu District Peachblossom Village dal 23 al 27 di novembre sul tema “Grand Design, New Economy”.

A chiusura della manifestazione Massimiliano De Martin, Assessore all’Urbanistica della Città di Venezia, e Mr. Yang Zhiping, Vice Mayor of Suzhou Municipal Government, hanno firmato il “REGIONAL COOPERATION SIGNING”, importante accordo che sigla e rafforza i rapporti di cooperazione fra le città di Suzhou e Venezia, gemellate dal 1980, che si impegnano a elaborare progetti congiunti nel campo dello sviluppo urbano sostenibile, con il difficile compito di proteggere i rispettivi centri storici, sempre più coinvolti in una crescita esponenziale del turismo e di tutte le difficoltà che questo comporta.

Mr. Yang Zhiping: “La prima edizione della Suzhou Design Week è stata un ulteriore passo in avanti nel rafforzamento della collaborazione e del dialogo, sia a livello istituzionale, sia nella crescente interazione tra imprese, formazione e territorio, fra Suzhou e Venezia, Italia e Repubblica Popolare cinese. Il design urbano è importante per la qualità e la crescita di ogni comunità. Suzhou e Venezia sono legate da una amicizia storica, per questo alla Suzhou Design Week abbiamo voluto ribadire la volontà di continuare a dialogare e cooperare insieme nel campo dello sviluppo urbano e della protezione del patrimonio culturale. Nel processo di crescita economica e culturale di Suzhou, molti aspetti devono attingere all’esperienza internazionale, e in particolare a quella veneziana, perché entrambe le nostre città vivono situazioni di difficoltà e rilancio molto simili”.

Guest City 2018 è stata Venezia con il progetto “X-Port Venice” curato da Michele Brunello.

Alla manifestazione, che ha presentato più di 100 tra mostre e installazioni artistiche, hanno partecipato 40 designer provenienti da 5 Paesi (Italia, Corea, Olanda, Francia, Giappone e Regno Unito), che si sono confrontati con alcune delle principali firme del design cinese: Zeng Hui (consulente artistico della Suzhou Design Week), Wang Yudong (curatore della mostra fotografica “Urban Spirit”), Jiang Youbo (curatore dell’installazione “Suzhou’s Golden Age”) e Wu Wenyi (curatore della mostra “Footprint”).