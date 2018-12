GET BIG – arriva su iTunes il film sull’Ultimate Frisbee in Italia

Esiste uno sport in cui la vittoria non è l’unico obiettivo da raggiungere? La risposta è sì, è l’Ultimate Frisbee e si gioca senza arbitro. Non ci credete? Aspettate le prossime Olimpiadi oppure guardate questo film.

Get Big è il primo lungometraggio italiano che racconta l’Ultimate Frisbee, uno sport che si gioca senza l’arbitro, è ancora poco conosciuto e porta con sé valori incredibili.

Il film, diretto da Elena Beatrice e Daniele Lince, due registi di Torino, è un viaggio alla scoperta di questo sport e delle persone che vi ruotano attorno.

“La prima volta che ci hanno parlato di questo sport non ci abbiamo creduto. Per noi il frisbee era un gioco da spiaggia o un oggetto da lanciare ai cani. Abbiamo scoperto un mondo e non potevamo fare altro che raccontarlo” dice Elena Beatrice che, insieme a Daniele Lince, ha seguito la squadra di Torino durante il Campionato Italiano, gli allenamenti e i numerosi tornei che vengono organizzati.

Il film, dopo aver vinto il Premio Pindaro all’Overtime Festival di Macerata, approda come finalista a dicembre anche allo Sport Film Festival di Palermo, la rassegna di cinema a tematica sportiva più antica del mondo giunta alla 39esima edizione.

Chi ha partecipato al crowdfunding ha potuto vedere il film in anteprima circa un anno fa ma tutti gli altri hanno dovuto attendere. Finalmente da qualche giorno Get Big è disponibile per il noleggio e l’acquisto su iTunes, per ora in Italia ma presto in più di 50 Paesi in tutto il mondo.

“Non abbiamo tenuto il conto di quante mail abbiamo inviato e quante chiamate abbiamo fatto per trovare il modo giusto di distribuire il nostro film: sapevamo che la tematica sport non è una tematica facile per il mercato cinematografico, ancora di più se non si parla di calcio – raccontano i registi Elena Beatrice e Daniele Lince – poi abbiamo incontrato sul nostro percorso Under The Milky Way, una società che si occupa della distribuzione digitale di film e documentari, che ha creduto nel film, in noi e nel progetto. Ora incrociamo le dita! Noi ovviamente ci crediamo ma l’ultima risposta è del pubblico”.



NOTA:

Per tutti coloro che se lo sono chiesto, il titolo Get Big (Diventa grande, cresci, vai in alto) riprende un incitamento che veniva urlato dai giocatori di Ultimate agli inizi dello sport. “Durante il periodo di pre-produzione – racconta Daniele Lince – quando ci stavamo documentando sulla storia dello sport, ci siamo imbattuti in una sorta di dizionario dell’Ultimate. Appena abbiamo letto quell’esclamazione ci è sembrata perfetta per un film che racconta uno sport in crescita che vuole, appunto, diventare grande”.