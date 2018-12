La nuova interfaccia operatore aiuta ad incrementare l’efficienza nelle grandi applicazioni

Milano 30 Novembre 2018 – Gli end user e gli OEM sono alla ricerca di soluzioni di interfaccia uomo-macchina (HMI) che semplifichino e ottimizzino la visualizzazione, soprattutto nelle applicazioni di grandi dimensioni. La nuova famiglia di terminali grafici Allen-Bradley PanelView 5510, mette a disposizione delle aziende una soluzione HMI che è stata pensata per rispondere alle esigenze di applicazioni su larga scala, migliorare l’esperienza dell’utente e aumentare le prestazioni.

“Il terminale PanelView 5510 è stato progettato per gli utenti che necessitano di un alto grado di integrazione tra interfaccia operatore e controller”, dichiara Mike Moriarty, product manager di Rockwell Automation. “Questo nuovo terminale è l’opzione perfetta per end user e OEM con applicazioni di considerevoli dimensioni.”

Le dimensioni del display di questo nuovo terminale grafico vanno da 7 a 19 pollici e offrono opzioni widescreen, touch e tastiera. Un’infrastruttura di rete EtherNet /IP con device-level ring e tecnologia switch incorporata aiutano a supportare la tolleranza ai guasti di rete e a ridurre i tempi di fermo. I pulsanti sullo schermo e la navigazione avanzata favoriscono una maggiore efficienza dell’operatore.

Grazie all’applicazione software Rockwell Software Studio 5000 View Designer, il pannello operatore PanelView 5510 dispone di funzionalità di allarme basate su tag Logix, di un visualizzatore di PDF, di un emulatore di terminale, di accesso remoto VNC oltre a capacità di trend storico e in tempo reale. La versione di Studio 5000 View Designer prossimamente in arrivo apporterà miglioramenti in termini di limiti applicativi, supporto multi-controller e un visualizzatore di registri di allarmi.

Il terminale grafico PanelView 5510 è l’ultima aggiunta al portafoglio interfaccia operatore PanelView 5000 HMI di Rockwell Automation. Il portafoglio PanelView 5000 HMI include anche la serie PanelView 5310 e un’ integrazione avanzata con il software Logix.

