LimenPlatform, la nuova App di musica classica

Limen è un’etichetta indipendente, con studi di proprietà, presente sul panorama della musica classica e jazz da quasi 30 anni.

Michele Forzani proprietario ed ingegnere del suono è sempre stato all’avanguardia nella ricerca in ambito sonoro e di immagine.

Più volte premiato per l’alta qualità del suono e per le scelte riguardo alle immagini dei DVD, ha deciso di spingersi ancora oltre.

In questo momento dove il mercato della discografia è in crisi, dove le grandi case hanno chiuso le fabbriche che producono lettori CD e DVD, Michele Forzani lancia la LimenPlatform.

Una App e un sito web a cui si può accedere da tutte le device.

www.limenmusic.com

Un’iscrizione gratuita, ed eccoci nel mondo Limen con la possibilità di conoscere tutto il catalogo, tutti gli artisti e per chi ha acquistato il CD fisico – per il momento – la possibilità di accedere all’area dedicata alla produzione che contiene Video in HD, Audio in HQ (a breve disponibile), Gallery dell’artista, Booklet, a breve sarà attivata anche la sezione Project.

Questa nuova strada permette a Limen e ai suoi artisti di svincolarsi dal supporto fisico, dalle durate imposte e di essere sempre presente, sempre in contatto con l’utente, offrendo contenuti free e qualità sempre al massimo livello.

Un mondo sempre in movimento e in costruzione per tutti gli appassionati del genere e non.

Una bella idea, una bella scommessa che abbraccia le esigenze del mercato giovane, del mercato mobile sempre a disposizione.