Gilet gialli: Macron annulla l’ecotassa per il 2019

Annuncio a sorpresa questo mercoledì sera del presidente francese, Emmanuel Macron: l’aumento delle tasse sul carburante è annullato per tutto l’anno 2019. Il primo ministro, Edouard Philippe, aveva comunicato alla vigilia che l’ecotassa non sarebbe comunque stata inserita nel progetto di finanziaria 2019, ma aveva parlato di “moratoria” di 6 mesi e non di cancellazione.