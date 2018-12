La statua di Lisippo deve lasciare il Getty e tornare in Italia

Fiero, superbo, capolavoro dell’arte greca classica. È l’atleta vittorioso di Lisippo ripescato al largo di Fano nel ’64, poi finito al Getty di Los Angeles.

Da lustri è al centro di una disputa giudiziaria conteso tra Italia e Stati Uniti. Ma questo martedì la Corte di cassazione ha chiuso la diatriba: respinto il ricorso del Getty contro la confisca chiesta dal gip di Pesaro, che quindi diventa immediatamente esecutiva.

Il Getty però non molla “L’atleta è da noi da quasi mezzo secolo, non lo cederemo così”, scrivono dal museo di Malibù che in passato a volte ha avuto la meglio nella battaglia legale, rilevando vizi procedurali.