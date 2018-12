Regno Unito: stop ai visti d’oro

Il governo inglese ha deciso di mettere un freno ai visti d’oro – ovvero quei permessi che venivano concessi a coloro che decidevano di investire nel Paese, lo scopo quello di limitare il cosidetto crimine finanziario.

Tra i requisiti richiesti per presentare la domanda un piano di investimenti da 2 milioni di sterline – che dopo 5 anni avrebbe dato diritto alla possibilità di restare per un periodo illimitato nel Paese. Secondo le autorità il permesso veniva spesso utilizzato per il riciclaggio di denaro.