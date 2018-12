Acireale, Cesare Cremonini fa emozionare la Sicilia con uno splendido live (VIDEO)

Quella di ieri è stata una serata indimenticabile per chi ha avuto modo di assistere al live di Cesare Cremonini andato in scena ad Acireale, dove tutti i fan hanno potuto ammirare le canzoni dell’ultimo album “Possibili Scenari” insieme ai grandi classici che in tutti questi anni hanno reso l’artista celebre.

Un mix perfetto di bravura, talento, ironia e padronanza del palco che ha dato vita ad uno spettacolo di due ore e mezza. Cesare Cremonini dimostra ancora oggi di essere al top della musica italiana e sopratutto di essere un vero e proprio artista a 360°, riuscendo a trasmettere emozioni positive che ci permettono di riflettere di più anche sulla nostra quotidianità. Ecco il VIDEO di alcuni spezzoni importanti del live andato in scena nella serata di ieri.