Cina: arrestato ex diplomatico canadese

Un ex diplomatico canadese, Michael Kovrig, è stato arrestato in Cina. Kovrig adesso lavora per l’International Crisis Group, una Ong che si occupa di cercare di risolvere i conflitti.

Probabilmente il suo arresto è la risposta cinese, alla detenzione di Meng Wanzhou, direttrice finanziaria di Huawei e figlia del suo fondatore, che nel frattempo è stata rilasciata su cauzione e aspetta nella sua casa di Vancouver di sapere se verrà estradata verso gli Stati Uniti. E’ stata arrestata il primo dicembre mentre cercava di prendere un volo per il Messico. E’ accusata di aver aver violato le sanzioni statunitensi nei confronti dell’Iran.

Sulla sua estradizione potrebbe intervenire addirittura Trump in un momento in cui i rapporti con la Cina sono molto tesi.