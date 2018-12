Regno Unito: duecento conservatori salvano Theresa May

A dare l’annuncio della salvezza della May a Westminster è stato proprio Graham Brady, presidente del gruppo parlamentare del Partito conservatore alla Camera dei Comuni che aveva recepito le 48 lettere da altrettanti deputati Tories per avviare il procedimento di sfiducia alla premier.

Graham Brady: “Il risultato del voto di questa sera è che i parlamentari confermano la fiducia in Theresa May come leader del partito conservatore ………i numeri del voto sono 200 a favore e 117 sono quelli contro”.