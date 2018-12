Strage di Strasburgo: Cherif Chekatt ucciso in un blitz

La Polizia ha dapprima circondato il luogo dove era nascosto l’attentatore, provando a convincerlo ad arrendersi, ma Le Forze speciali hanno risposto al fuoco e per lui è stata la fine.

“Faccio i complimenti alla Polizia francese per aver risolto in poco tempo la situazione – afferma il MInistro dell’Interno, Christophe Castaner – sono molto orgoglioso, non dimentico di essere vicino alle famiglie delle vittime e ai feriti, ovviamente la nostra lotta al terrorismo non finisce qui“.

Poche ore prima, un uomo vicino al killer era stato posto in stato di fermo: non si tratta di un familiare.

Si trovano già in stato di fermo, invece, i genitori e due fratelli dell’uomo.

“Il terrorista islamico che ha ucciso innocenti a Strasburgo è morto: Amen, non sentiremo al sua mancanza“: così ha commentato l’evolversi della vicenda il Ministro dell’Interno italiano, Matteo Salvini.