Dole Food Company vende le proprie imprese di prodotti ortofrutticoli freschi minimamente trattati in Svezia e in Finlandia

WESTLAKE VILLAGE, California--(BUSINESS WIRE)--Dole Food Company, Inc., ha annunciato in data odierna la stipula di un contratto per la vendita di Saba Fresh Cuts AB e Saba Fresh Cuts OY a BAMA International.

Saba Fresh Cuts AB, il cui stabilimento di produzione si trova a Helsingborg in Svezia, e Saba Fresh Cuts OY, il cui stabilimento di produzione è ubicato a Espoo in Finlandia, sono produttori di insalate prelavate pronte da mangiare. Le suddette imprese preparano e vendono varie insalate e verdure fresche minimamente trattate ai settori della vendita al dettaglio e della ristorazione in Svezia, Danimarca, Finlandia, Germania e negli Stati baltici.

La vendita di Saba Fresh Cuts AB era una condizione obbligatoria ai fini dell’approvazione da parte della Commissione Europea dell’investimento effettuato da Total Produce in Dole nel luglio del 2018.

“Sono alquanto compiaciuto dell’esito di questa vendita per il soddisfacimento del requisito imposto dall’UE” ha dichiarato il Signor Johan Linden, presidente e direttore generale di Dole Food Company, “e sono certo che Saba Fresh Cuts sarà in buone mani quale impresa facente parte del gruppo BAMA”.

“Siamo lieti di annunciare questo accordo con Dole per Saba Fresh Cuts. I prodotti pronti e le insalate e verdure pronte da mangiare costituiscono una categoria in rapida crescita in tutti i mercati e Saba Fresh Cuts è un operatore robusto e molto professionale, con solide fondamenta e prodotti d’alta qualità. Accogliamo con vivo entusiasmo questa opportunità di collaborazione”, ha aggiunto Rune Flaen, direttore generale del gruppo BAMA.

La transazione in oggetto dovrebbe essere perfezionata nel primo trimestre del 2019, previa approvazione della Commistione Europea. Dole si è avvalsa della consulenza della banca d’investimento e fornitore di servizi finanziari Houlihan Lokey per la transazione in oggetto.

Informazioni su Dole Food Company

Dole Food Company, Inc. è uno dei maggiori produttori e rivenditori al mondo di frutta e verdura fresca d’alta qualità. Dole è leader del settore per molti dei prodotti da essa venduti, nonché nel ramo dell’educazione nutrizionale. Per ulteriori informazioni visitare www.dole.com.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.