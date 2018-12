I servizi assicurativi sul cloud di Slice sono ora disponibili nel Regno Unito e nell’Unione europea

Slice Labs Inc., fornitore di una premiata piattaforma sul cloud per assicurazioni on demand, ha oggi annunciato la disponibilità del prodotto Insurance Cloud Services (ICS) nel Regno Unito e nella UE. Legal & General sarà il primo cliente a utilizzare ICS nel Regno Unito, con il lancio della copertura on demand per multiproprietà a un costo basato sull'utilizzo. I prodotti assicurativi disponibili tramite la piattaforma ICS di Slice offrono ai clienti una ricca e coinvolgente esperienza totalmente digitale all'insegna della rapidità e flessibilità.

Fedele all’intenzione dichiarata di aumentare la disponibilità di ICS a livello mondiale a seguito di un finanziamento di serie A esteso, del valore di 20 milioni di dollari USA, l’azienda consente ora agli assicuratori britannici ed europei di abbonarsi a ICS e di lanciare prodotti on demand personalizzati in funzione di specificità locali, linguistiche e demografiche.

Cheryl Agius, CEO della divisione Assicurazioni di Legal & General, ha dichiarato: “Legal & General è lieta di collaborare con Slice al nuovo prodotto on demand, un settore in crescita nel mercato statunitense e ora anche in quello britannico”.

Il Dr. Robin Kiera, CEO di DigitalScouting e influencer europeo del settore insurtech, ha aggiunto: “La trasformazione digitale porta all’internazionalizzazione. Non solo per gli assicuratori, ma anche per le startup insurtech di successo che si sviluppano oltre Atlantico. Qui in Europa notiamo un numero sempre superiore di casi di utilizzo della collaborazione e creazione congiunta tra startup insurtech e aziende storiche. Consideriamo Slice come un catalizzatore in espansione nei nuovi mercati”.

Dal lancio della piattaforma ICS, avvenuta nel mese di gennaio 2018, quattro compagnie assicurative mondiali hanno collaborato con Slice per sperimentare, testare e implementare i propri prodotti on demand, sia nel segmento della multiproprietà che nel campo delle ciberassicurazioni.

“Dopo aver dimostrato con successo l’importanza che riveste, per gli operatori del settore, la creazione di modelli assicurativi digitali nell’America Settentrionale, siamo entusiasti di ciò che ICS è in grado di offrire agli assicuratori britannici ed europei”, è stato il commento di Tim Attia, CEO di Slice Labs. “L’interesse dei clienti verso i modelli di servizio on demand e a costi basati sull’utilizzo oltrepassa i confini a seguito del progresso continuo delle tecnologie dei big data e dell’IA. Portiamo la potenza di queste tecnologie agli assicuratori europei, per consentire loro di fornire un valore più sostenibile ai loro clienti, indipendentemente dalla specificità demografica e di mercato”.

Informazioni su Slice

Slice Labs è un leader nel settore delle piattaforme sul cloud per assicurazioni on-demand che consente alle società assicurative di offrire nuovo valore ai clienti, grazie a modelli basati su polizze dirette o su agenti assicurativi che non richiedono investimenti in infrastrutture per la creazione di prodotti personalizzati on-demand e a costi basati sull’utilizzo. La piattaforma degli Insurance Cloud Services (ICS) si basa sull’apprendimento automatico e su avanzate tecniche di analisi dei big data, nonché su competenze nella scienza del comportamento a livello di Ph.D. ICS è la base sia per nuovi prodotti assicurativi digitali lanciati in tutto il mondo dalle più importanti società assicurative, sia per i prodotti assicurativi digitali sviluppati in proprio da Slice per soddisfare le esigenze della nuova economia. Slice è attiva negli Stati Uniti, in Canada e nel Regno Unito. Per essere sempre aggiornati su Slice visitare il sito http://www.slice.is e seguire @SliceLabs su Twitter.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.