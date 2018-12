Il CHMP adotta un parere favorevole per la nuova indicazione per Rubraca®▼ (rucaparib) in compresse di Clovis Oncology quale terapia di mantenimento per il trattamento di donne affette da carcinoma ovarico recidivante

BOULDER, Colorado–(BUSINESS WIRE)–Clovis Oncology, Inc. (NASDAQ: CLVS) ha comunicato in data odierna che il Comitato per i prodotti medicinali per usi umani (Committee for Medicinal Products for Human Use, CHMP) dell’Agenzia europea preposta alla valutazione dei farmaci (European Medicines Agency, EMA) dell’Unione Europea (UE) ha adottato un parere favorevole raccomandando un’indicazione aggiuntiva per rucaparib quale monoterapia di mantenimento per il trattamento di soggetti adulti affetti da carcinoma ovarico epiteliale, cancro alle tube di Falloppio o tumore primitivo del peritoneo recidivante platino-resistente di alto grado che esibiscono una risposta (completa o parziale) alla chemioterapia a base di platino.

