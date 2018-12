Diamond CBD, consociata di POTN, accede al mercato del caffè da 46 miliardi di dollari con il lancio della linea di primissima qualità di capsule K-Cup di caffè e tè contenenti CBD

Diamond CBD Inc., consociata interamente controllata di PotNetwork Holdings, Inc. (OTC Pink: POTN), leader nell’estrazione di canapa e prodotti CBD innovativi per il mercato del benessere, accede al segmento Caffè, un settore che ci si aspetta raggiunga un utile di 46 miliardi di dollari nel 2018.

Prodotto in base a un progetto K-Cup universale, queste capsule stanno quasi in tutte le macchine da caffè in tazza singola, rendendolo un miglioramento facilmente integrato per qualsiasi ambiente, fornendo 25 mg di CBD in una bevanda rinomata e gustosa a meno di 5 dollari a tazza.

