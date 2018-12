Francia: gli oltranzisti dei gilet gialli di nuovo in piazza

In Francia va in onda il V atto dei gilet gialli, il movimento che nelle ultime settimane ha messo in ginocchio il Paese, e che dopo gli avvenimenti di Strasburgo e le aperture del presidente Macron si è spaccato .

In molti optavano per una tregua, ma la frangia oltranzista è andata avanti, infatti, dopo le ultime manifestazioni devastanti per la capitale, presa d’assalto a margine delle manifestazioni da elementi violenti che hanno dato vita a una vera guerriglia urbana, si sono moltiplicati gli appelli alla tregua.