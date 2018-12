AURAK ottiene la certificazione SACSCOC

La Commissione universitaria dell’Associazione meridionale delle università e delle scuole (Southern Association of Colleges and Schools Commission on Colleges, SACSCOC) ha annunciato in via ufficiale la certificazione dell’Università americana di Ras Al Khaimah (American University of Ras Al Khaimah, AURAK) in occasione del convengo annuale del 2018 tenuto a New Orleans, Louisiana, negli Stati Uniti d’America.

SACSCOC è l’organismo regionale preposto alla certificazione di istituti di istruzione superiore che rilasciano un titolo accademico negli Stati Uniti meridionali, cui aderiscono più di 800 istituti negli Stati meridionali e altri istituti internazionali approvati da SACSCOC che rilasciano diplomi biennali, diploma di maturità, master e/o dottorati.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.