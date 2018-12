Cop24: l’intesa c’è ma è poco ambiziosa

Questo infatti stabilisce il Libro delle regole comuni che permetteranno di calcolare le emissioni di gas serra e la riduzione di CO2.

World nations adopt a robust set of guidelines for implementing the landmark #ParisAgreement on #ClimateAction > https://t.co/Jd4wbqXtV3 The implementation of the agreement will benefit people from all walks of life, especially the most vulnerable.#GlobalGoals #COP24 pic.twitter.com/vEdpNItY4o — UN Climate Change (@UNFCCC) 15 dicembre 2018

Il presidente della Cop24 Michal Kurtyka cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno:

“Come ho già avuto modo di dire, l’accordo riposa su una base fragile, bisogna dare per ricevere. Dobbiamo osare fare passi avantiper salvare il pianeta”.

Katowice probabilmente non entrerà nella storia della lotta al cambiamento climatico ma a in Polonia ieri gli animi erano volti all’ottimismo. Come dimostra la ministra degli Esteri tedesca, Svenja Schulze:

“Sono molto contenta : è la seconda volta che il mondo dice sì all’accordo di Parigi, abbiamo deto cosa vogliamo ridurre, quali sono i nostri obiettivi e come vogliamo raggiungerli. Ci siamo messi d’accordo sulle regole e questo a livello globale. È un grande risultato”.

Vi spiego come la Germania bluffa su Cop24, energia e clima https://t.co/TlrFnj53bp di @StartMagNews — Marco Poggesi (@Zulimondo) 15 dicembre 2018

Le questioni più problmatiche come il finanziamento dei Paesi più vulnerabili, le questioni che seguiranno il 2020 sono rinviate almeno fino al vertice mondiale sul clima, convocato dal segretario dell’Onu Antonio Guterres per settembre.