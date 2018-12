Incidente bus Flixbus: morta una donna italiana

A bordo erano in 51, praticamente tutti sono usciti dall’autobus feriti e una passeggera non ce l’ha fatta. È una donna italiana di 37 anni la vittima dell’incidente avvenuto alle 4,15 circa di domenica notte nei pressi di Zurigo, quando un bus Flixbus partito da Genova e diretto a Dusseldorf, si è schiantato contro un muro.

Quaranta i feriti, tre molto gravi. Testimoni hanno detto che per via della neve la strada, al momento dello schianto, era come una pista di ghiaccio. Tuttavia la polizia ha fatto sapere che le cause dell’incidente sono “oggetto d’indagine”.

L’incidente è avvenuto sull’autostrada A3 tra Coira e Zurigo.

I servizi di meteorologia svizzeri avevano previsto la nevicata notturna e avevano invitato gli automobilisti a non mettersi in viaggio a meno che non fosse strettamente necessario.