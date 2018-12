Miss Universo 2018: filippina e femminista

24 anni, fisico mozziafato e un sorriso contagioso. E’ lei la filippina Catriona Gray Miss Universo 2018. Ad incoronare la più bella del mondo una giuria di sole donne. Un particolare non da poco per questa 67esima edizione del concorso di bellezza, che si è tenuto a Bangkok, in Thailandia. Tra le giudici donne d’affari, imprenditrici, esperte del settore e alcune ex miss, come Bui Simon, vincitrice del titolo nel 1988 e ora ambasciatrice Onu.

Dopo Miss America, che ha abolito la sfilata in costume, anche Miss Universo ha voluto così seguere la scia del movimento #MeToo, cercando di allontanarsi dal maschilismo imperante in questo tipo di concorso. Con l’obiettivo di fare capire che essere belle non significa essere stupide.