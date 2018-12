Brexit: il piano “No Deal” del Parlamento inglese

Sono ovviamente soltanto delle misure di emergenza per evitare si scateni il caos, ma nell’ultima riunione del Parlamento Britannico, si è discusso su come prepararsi ad una Brexit senza accordi in caso il Parlamento nella riunione finale rigetti ogni tipo di negoziato con Bruxelles. In questo caso, il Segretario alla Difesa britannico ha annunciato che non è escluso l’intervento anche dell’esercito.